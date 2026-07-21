KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    الەمدە ۇشاقتار سانى 80 پايىزعا ارتادى

    استانا. قازاقپارات - 2045 -جىلعا قاراي الەمدە كوممەرتسيالىق ۇشاقتار سانى 80 پايىزعا ارتادى. Boeing كومپانياسى ساراپشىلارىنىڭ بولجامىنشا، كەيىنگى 19 جىلدا 50 مىڭنان استام جاڭا اۋە كەمەسى ءوندىرىلۋى مۇمكىن.

    в
    Фото: Көлік министрлігі

     ولاردىڭ جارتىسى ەسكى لاينەرلەردى الماستىرسا، قالعانى الەمدىك اۋە پاركىن ەسەلەيدى. تاپسىرىس كوبىنە كورپۋسى تار ۇشاقتارعا جاسالادى. ال جولاۋشىلار ءنوپىرى جىلىنا ورتاشا العاندا 4 پايىزعا وسەدى دەگەن بولجام بار. الەمدەگى ەڭ ۇلكەن نارىق قىتاي بولىپ قالا بەرمەك. ءار بەسىنشى ۇشاق وسى ەلدىڭ ەنشىسىندە.

    الەم
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور