الەمدە ۇشاقتار سانى 80 پايىزعا ارتادى
استانا. قازاقپارات - 2045 -جىلعا قاراي الەمدە كوممەرتسيالىق ۇشاقتار سانى 80 پايىزعا ارتادى. Boeing كومپانياسى ساراپشىلارىنىڭ بولجامىنشا، كەيىنگى 19 جىلدا 50 مىڭنان استام جاڭا اۋە كەمەسى ءوندىرىلۋى مۇمكىن.
ولاردىڭ جارتىسى ەسكى لاينەرلەردى الماستىرسا، قالعانى الەمدىك اۋە پاركىن ەسەلەيدى. تاپسىرىس كوبىنە كورپۋسى تار ۇشاقتارعا جاسالادى. ال جولاۋشىلار ءنوپىرى جىلىنا ورتاشا العاندا 4 پايىزعا وسەدى دەگەن بولجام بار. الەمدەگى ەڭ ۇلكەن نارىق قىتاي بولىپ قالا بەرمەك. ءار بەسىنشى ۇشاق وسى ەلدىڭ ەنشىسىندە.