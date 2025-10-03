پاۆەل دۋروۆ استانالىق ستارتاپشى تۋرالى: ودان شەبەرلىك ساباعىن الاتىن سياقتىمىن
استانا. قازاقپارات - Telegram جەلىسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى پاۆەل دۋروۆ استانادا ستارتاپشىلار بايقاۋىندا قازىلىق ەتتى جانە جەڭىمپاز استانالىقتى ماراپاتتاپ، ونىڭ قابىلەتتەرىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
- مەن بۇگىن كورگەن نارسەلەردەن قاتتى اسەر الدىم. ناتيجەلەر تاماشا! وكىنىشكە قاراي، بارلىعى جەڭىسكە جەتىپ، جۇلدە الا المادى. ءبىراق ءبىز جەڭىسكە وتە جاقىن بولعان كوپتەگەن ستارتاپتى كوردىك جانە ولاردىڭ بولاشاقتا تابىسقا جەتەتىنىنە ۇمىتتەنەمىن. اسەرىمنەن بولەك، بۇگىن ەستىگەن جانە كورگەن كەيبىر يدەيا مەنى شابىتتاندىردى، جانە ءبارى ءساتتى بولادى دەپ سەنەمىن - دەدى پاۆەل دۋروۆ.
سونىمەن بىرگە، پ. دۋروۆ جەڭىمپاز ستارتاپشى تۋرالى جىلى لەبىز ايتىپ، ءتىپتى ودان شەبەرلىك ساباعىن الۋ كەرەگىن جەتكىزدى. استانالىق ءنۇرالي سارباقىش ءبىلىم سالاسىندا ەمتيحاننىڭ ءادىل ءوتۋىن قاداعالايتىن TrustExam جوباسىن ۇسىنعان ەدى.
- نەگە مەن وسى جىگىتكە جۇلدە بەرۋدى شەشتىم؟ ونىڭ پرەزەنتاتسيا جاساۋ قابىلەتى كەرەمەت، وتە جاقسى ءسوز سويلەدى، ءتىپتى وزىمە ودان شەبەرلىك ساباعىن الۋ كەرەك سياقتى. جانە تاعى ءبىر نارسە - مەن ءسىزدىڭ ستارتاپىڭىزدىڭ سىرتقى ينۆەستيتسياعا مۇقتاج ەمەستىگىن تۇسىنەمىن. بۇل دۇرىس جول دەپ ويلايمىن، سەبەبى مەن دە سىرتقى ينۆەستيتسيا تارتقان جوقپىن، Telegram 100% ءوز مەنشىگىمدە. بۇل تاۋەلسىزدىكتى بىلدىرەدى. تاۋەلسىزدىك ءسىزدىڭ كومانداڭىزعا ءوز بىرەگەيلىگىن ساقتاپ، ءارى قاراي گەومەتريالىق قارقىنمەن وسۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. ءارقاشان وسىلاي جالعاستىرا بەرىڭىز، - دەدى پاۆەل دۋروۆ استانالىق ستارتاپشىعا.
ايتا كەتەيىك، Digital Bridge-2025 حالىقارالىق فورۋمىندا Astana Hub Battle ستارتاپ بايقاۋى ءوتتى. وندا قازاقستان، وزبەكستان، ازەربايجان جانە باسقا ەلدەردەن كەلگەن 80 ستارتاپ وزدەرىنىڭ يننوۆاتسيالىق جوبالارىن تانىستىردى. ناتيجەسىندە التى ۇزدىك كوماندا ماراپاتتالىپ، 25 مىڭ ا ق ش دوللارى بەرىلدى.