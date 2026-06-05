الەمدە ءتىس ەمدەۋ ءىسىن قالاي باقىلايدى؟
استانا. قازاقپارات - ءتىسى اۋىرعان ادام الدىمەن دارىگەردىڭ بىلىكتىلىگىنە سەنەدى. ءبىراق كەيدە ماماننىڭ كاسىبيلىگى عانا ەمەس، بۇكىل جۇيەنىڭ قاۋىپسىزدىگى ماڭىزدى. اسىرەسە ناركوز قولدانۋ كەزىندە قاۋىپ باسىم. ال الەم ەلدەرى مۇنداي قىزمەتتى قالاي باقىلايدى؟
ا ق ش ءتىس ەمدەۋ جۇيەسىن قاتاڭ باقىلايدى. دارىگەرلەردىڭ بىلىكتىلىگى مەن تەحنولوگياسىن ءجيى تەكسەرەدى. ەگەر زاڭ بۇزۋشىلىق تىركەلسە، ساقتاندىرۋ كومپانياسى كلينيكانى مەديتسينالىق پوليسىنەن ايىرۋعا قۇقىلى. ال بۇل قۇجاتسىز ءتىس دارىگەرى ناۋقاستاردى ەمدەي المايدى. ماسەلەن، ناركوز قولدانۋ ءۇشىن بىرنەشە اي ارنايى كۋرستان ءوتۋى كەرەك. نەمەسە انەستەزيولوگتى شاقىرۋعا ءتيىس. ويتكەنى 2016 -جىلى تەحاستا 4 جاسار بالا ناركوزدان كەيىن ويانباي، كوز جۇمعان ەدى. بۇدان سوڭ قۇراما شتاتتار بيلىگى ستوماتولوگيالىق قىزمەتكە قاتىستى تالاپتى كۇشەيتتى. قازىر ا ق ش- تا 1 ميلليون ادامعا شاققاندا ءولىم كورسەتكىشى 2 ادامعا تەڭ. ءتىس دارىگەرلەر اتا-انالارعا ناركوزدىڭ قاۋپى تۋرالى تولىق اقپارات بەرۋگە ءتيىس. سونداي-اق بالا تىنىس الۋى مەن ەسى تولىق تۇراقتانعانعا دەيىن رەانيماتولوگتىڭ باقىلاۋىندا بولۋعا ءتيىس.
گەرمانيادا ستوماتولوگيالىق قىزمەت اقىسى قولجەتىمدى ەمەس. پلومبا قويعىزىپ، ەم-دوم جاساتۋ قۇنى 400 ەۋروعا دەيىن جەتۋى مۇمكىن. بۇل ءبىزدىڭ اقشاعا شاققاندا شامامەن 225 مىڭ تەڭگە. ەلدە ستوماتولوگيالىق كلينيكالاردىڭ جۇمىسىن بيلىكپەن قاتار، ساقتاندىرۋ قورلارى دا قاداعالايدى. ال، ناركوز ارنايى جابدىقتالعان بولمەدە، انەستەزيولوگ جانە رەانيماتسياسى بار كابينەتتە عانا جۇرگىزىلەدى. دارىگەر تەك ءتىس ەمدەيدى. انەستەزيولوگ ناۋقاستىڭ ومىرىنە جاۋاپ بەرەدى.
مامانداردىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، ءتىسىن ەمدەتكەندەر اراسىندا اۋرۋىن بىلە تۇرا جاسىراتىندار بار كورىنەدى. ال بۇنىڭ سوڭى ولىمگە اكەلۋى دە مۇمكىن.
وڭتۇستىك كورەيادا ستوماتولوگيالىق قىزمەتتىڭ باعاسى ساپاسىنا ساي بولماي تۇر. پلومبا قويۋدىڭ ءوزى 150 دوللار تۇرادى. تەحنولوگيا دامىعان. ءبىراق باقىلاۋ جاعى اقساپ تۇر. كەيىنگى ۋاقىتتا جەكەمەنشىك ستوماتولوگيالىق ەمحانالاردا ناركوزبەن ەمدەۋگە قاتىستى ارىزدار جيىلەگەن. سوندىقتان سەۋل بيلىگى ەۋروپالىق تاجىريبەگە كوشە باستادى. ەندى وڭتۇستىك كورەيادا انەستيزيا جۇرگىزەتىن كلينيكالار ارنايى تىركەۋدەن وتۋگە ءتيىس.