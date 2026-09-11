الەم بويىنشا اسكەري شىعىن كولەمى ارتتى
استانا. قازاقپارات- بيىل الەمدە اسكەري شىعىن كولەمى رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتۋى مۇمكىن. جىل سوڭىنا دەيىن جاھاندا قورعانىس سالاسىنا بولىنەتىن قارجى 3,29 تريلليون دوللارعا دەيىن جەتەدى دەگەن بولجام بار.
بۇل ناتو جانە ۇلتتىق مەكەمەلەر ۇسىنعان دەرەك. بىلتىر بۇل كورسەتكىش 2,95 تريلليون دوللار بولعان ەدى. ونىڭ ۇشتەن ءبىر بولىگى ا ق ش- قا تيەسىلى. ناقتىراق ايتساق، 2025 -جىلى ۆاشينگتون سالاعا 954 ميلليارد دوللار بولگەن.
ال دەرەككە سۇيەنسەك، ۋكراينا كەيىنگى بەس جىلدا قورعانىس شىعىنىن ەڭ كوپ ارتتىرعان ەل اتاندى. يزرايل، پولشا جانە پارسى شىعاناعىنداعى ءبىرقاتار ەل دە اسكەري شىعىنى جوعارى ءارى قارۋ-جاراق يمپورتىنا تاۋەلدى مەملەكەتتەر قاتارىنا جاتادى.