«الەم بارىسى» اتانعان بالۋان اياگوز اۋدانىنا اكىم بولدى
سەمەي. KAZINFORM - بۇگىن اباي وبلىسىنىڭ اكىمى بەرىك ءۋالي اياگوز اۋدانىنىڭ اكتيۆىنە جاڭا اكىمدى تانىستىردى، دەپ حابارلايدى اباي وبلىسى اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ قابىلدانۋىنا بايلانىستى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى سايلاۋ تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭىنا ءتيىستى وزگەرىستەر ەنگىزىلدى. اتالعان وزگەرىستەرگە سايكەس وبلىستىق ماڭىزى بار قالالار مەن اۋداندار اكىمدەرىن سايلاۋ ينستيتۋتى جويىلدى. قازىرگى ۋاقىتتا وبلىستىق ماڭىزى بار قالالار مەن اۋدانداردىڭ اكىمدەرىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىندا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن وبلىس اكىمدەرى ءتيىستى ءماسليحاتتاردىڭ كەلىسىمىمەن تاعايىندايدى.
«قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك قىزمەت تۋرالى» زاڭىنىڭ 25 -بابىنا سايكەس ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ، اياگوز اۋدانى ءماسليحات دەپۋتاتتارىنىڭ كەلىسىمىمەن جانە وبلىس اكىمىنىڭ وكىمىمەن اياگوز اۋدانىنىڭ اكىمى لاۋازىمىنا ايبەك سەرىكبول ۇلى نۇعىماروۆ تاعايىندالدى.
ايتا كەتەيىك، بۇل - جاڭا كونستيتۋتسيا قابىلدانعاننان كەيىنگى اباي وبلىسىنداعى ەكىنشى اۋدان اكىمىنىڭ تاعايىنداۋى.
- اياگوز اۋدانى - وبلىستاعى ستراتەگيالىق ماڭىزى بار بىردەن ءبىر ايماق. اۋدان اۋىل شارۋاشىلىعىن، ونەركاسىپتى جانە الەۋمەتتىك سالانى دامىتۋ ءۇشىن جوعارى الەۋەتكە يە. سونىمەن قاتار لوگيستيكا مەن ساۋدانىڭ دامۋىنا ىقپال ەتەتىن ماڭىزدى كولىك قيىلىسىندا، ياعني، توعىز جولدىڭ تورابىندا ورنالاسقان. سول سەبەپتى قولدا بار مۇمكىندىكتى پايدالانىپ، بۇل جۇمىستاردىڭ ءبارىن جۇيەلى جولعا قويىپ، مەملەكەتتىك باعدارلامالاردى ساپالى جانە لايىقتى جۇزەگە اسىرۋ اسا ماڭىزدى. ايبەك سەرىكبول ۇلىنىڭ تاجىريبەسى جەتكىلىكتى. وسى ۋاقىت ىشىندە ءوزىنىڭ ىسكەرلىك جانە ۇيىمداستىرۋشىلىق قاسيەتتەرىن تانىتا ءبىلدى. سوندىقتان ارتىلعان سەنىمدى اقتاپ، اياگوز اۋدانىنىڭ جۇرتشىلىعىمەن بىرلەسە وتىرىپ، اۋداننىڭ ودان ءارى دامىپ، گۇلدەنۋىنە بار كۇش-جىگەرىن سالىپ، ايانباي قىزمەت ەتەدى دەپ سەنەمىن، - دەدى بەرىك ءۋالي.
ايبەك سەرىكبول ۇلى اباي اۋدانىنىڭ قۇندىزدى اۋىلىندا دۇنيەگە كەلگەن. سەمەي مەملەكەتتىك پەداگوگيكالىق ينستيتۋتىن «دەنە شىنىقتىرۋ»، قازاق يننوۆاتسيالىق گۋمانيتارلىق - زاڭ ۋنيۆەرسيتەتىن «زاڭگەر» ماماندىقتارى بويىنشا ءتامامداعان.
ەڭبەك جولىن سەمەي قالاسىنداعى قازاق كۇرەسى بولىمىندە وقىتۋشى- جاتتىقتىرۋشى بولىپ باستادى. شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ جوعارى سپورت شەبەرلىگى مەكتەپتەرىندە نۇسقاۋشى- ادىسكەر، قازاق كۇرەسىنەن جاتتىقتىرۋشى-وقىتۋشى بولىپ ەڭبەك ەتتى.
التى جىلدان استام ۋاقىت سەمەي قالاسىنداعى كولىك كوللەدجىنىڭ ديرەكتورى بولدى. وسى لاۋازىمعا تاعايىندالعانعا دەيىن اياگوز اۋدانى اكىمىنىڭ ورىنباسارى، اۋدان اكىمىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى قىزمەتىن اتقاردى.