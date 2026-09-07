الەمدە بالا تۋۋ كورسەتكىشى تومەندەدى
استانا. قازاقپارات - بيىل الەمدەگى تۋۋ كورسەتكىشى العاش رەت حالىقتىڭ تابيعي ءوسىمىن قامتاماسىز ەتۋگە قاجەتتى دەڭگەيدەن تومەندەدى.
عالىمدار: «حالىق سانىنىڭ تابيعي تۇردە تۇراقتى ساقتالۋى ءۇشىن ءبىر ايەلگە ورتا ەسەپپەن 2,2 بالادان كەلۋى كەرەك»، - دەيدى. الايدا بيىلعىداي جاھاندىق تومەندەۋ ەشقاشان بولعان ەمەس. سوعىس پەن پاندەميا كەزەڭدەرىندە دە الەمدىك تۋۋ كورسەتكىشى بۇل دەڭگەيدەن تومەن تۇسپەگەن.
دەگەنمەن زەرتتەۋ اۆتورلارى الەم حالقى ءبارى ءبىر كوبەيە تۇستەتىنىن ايتادى. شامامەن 30 جىلدا، ياعني 2056 -جىلعا قاراي 9 ميلليارد ادامعا جەتەدى. ال 2080 -جىلداردىڭ ورتاسىندا 10,3 ميللياردقا جەتەدى. بۇل - بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ دەرەگى.
جاپونيادا بالا تۋۋ كورسەتكىشى ءوستى
جاپونيادا بالا تۋۋ كورسەتكىشى كەيىنگى 11 جىلدا العاش رەت ءوستى. بيىلعى التى ايدا ەلدە 340 مىڭنان استام ءسابي دۇنيەگە كەلگەن. بۇل وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 0,8 پايىزعا كوپ. مۇنداي دەرەكتى جاپونيانىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى جاريالادى.
ساراپشىلار ءوسىمدى نەكەلەسۋ سانىنىڭ ارتۋىمەن بايلانىستىرادى. بۇل ءۇردىس 2024 -جىلى بايقالىپ، ءالى دە جالعاسىپ كەلەدى. ماماندار كورسەتكىشتىڭ وسۋىنە كوروناۆيرۋس پاندەمياسىنان كەيىنگى شەكتەۋلەردىڭ اياقتالۋى دا اسەر ەتكەنىن ايتادى.
24.kz