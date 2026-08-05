الەم بانكتەرى جاپپاي التىن ساتىپ الىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - ءتۇرلى ەلدەردىڭ ورتالىق بانكتەرى جاپپاي التىن ساتىپ الىپ جاتىر. التىن جونىندەگى بۇكىلالەمدىك كەڭەس ماۋسىمدا 51 توننادان استام قىمبات مەتال قورعا سالىنعانىن ايتادى. جيناعان كولەمى بويىنشا پولشا 18 جارىم، ال قىتاي 15 توننامەن كوش باستاپ تۇر.
بەيجىڭ التىن قورىن تولىقتىرۋ ۇدەرىسىن 20 اي بويى ۇزدىكسىز جالعاستىرىپ كەلەدى. سونىمەن قاتار بۇل نارىقتىڭ بەلسەندى ويىنشىلارىنىڭ قاتارىندا قازاقستان، وزبەكستان، سينگاپۋر، يوردانيا مەن چەحيا بار. ال رەسەي مەن تۇركيا ماۋسىمدا ەڭ كوپ التىن ساتقان ەلدەرگە اينالدى.