KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    الەم بانكتەرى جاپپاي التىن ساتىپ الىپ جاتىر

    استانا. قازاقپارات - ءتۇرلى ەلدەردىڭ ورتالىق بانكتەرى جاپپاي التىن ساتىپ الىپ جاتىر. التىن جونىندەگى بۇكىلالەمدىك كەڭەس ماۋسىمدا 51 توننادان استام قىمبات مەتال قورعا سالىنعانىن ايتادى. جيناعان كولەمى بويىنشا پولشا 18 جارىم، ال قىتاي 15 توننامەن كوش باستاپ تۇر.

    Алтын бағасы төмендеп, қоры артты
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    بەيجىڭ التىن قورىن تولىقتىرۋ ۇدەرىسىن 20 اي بويى ۇزدىكسىز جالعاستىرىپ كەلەدى. سونىمەن قاتار بۇل نارىقتىڭ بەلسەندى ويىنشىلارىنىڭ قاتارىندا قازاقستان، وزبەكستان، سينگاپۋر، يوردانيا مەن چەحيا بار. ال رەسەي مەن تۇركيا ماۋسىمدا ەڭ كوپ التىن ساتقان ەلدەرگە اينالدى. 

    الەم
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور