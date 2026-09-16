الەمدە استىق قىمباتتادى
استانا. قازاقپارات - الەمدە استىق قىمباتتاي باستادى. بۇل - بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى ازىق-تۇلىك جانە اۋىل شارۋاشىلىعى ۇيىمىنىڭ دەرەگى. بيدايدىڭ باعاسى ءبىر ايدا 2,6 پايىزعا كوتەرىلدى. ال كەيىنگى ءبىر جىلدا 15 پايىزعا وسكەن.
بۇعان كليمات وزگەرىسى، ودان بۇرىن جاھانداعى گەوساياسي شيەلەنىستەر مەن قارا تەڭىزدەگى كەمە قاتىناسىنىڭ شەكتەلۋى سەبەپ. بيىل الەم 2 ميلليارد 980 ميلليون توننا استىق ورادى. بۇل بىلتىرعىعا قاراعاندا 3,8 پايىزعا از. ءبىراق دۇنيەجۇزىندە استىق قورى جەتكىلىكتى.
دەگەنمەن تاياۋ شىعىستا كەمە قاتىناستارىنىڭ شەكتەلۋى، سانكسيالار باعاعا اسەر ەتۋى مۇمكىن. بۇل ارادا رەسەي، ۋكراينا سەكىلدى ەلدەردە دە ەكسپورت جاعى قيىن بولىپ تۇر.