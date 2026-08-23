ماۋلەن اشىمبايەۆ قۇرىلتاي سايلاۋىندا داۋىس بەردى
استانا. KAZINFORM - سەناتتىڭ سوڭعى ءتوراعاسى ماۋلەن اشىمبايەۆ استاناداعى ۇلتتىق اكادەميالىق كىتاپحانادا ورنالاسقان 129-سايلاۋ ۋچاسكەسىندە قۇرىلتاي سايلاۋىندا داۋىس بەردى.
ساياساتكەر بۇگىنگى كۇننىڭ ەل ومىرىندەگى ماڭىزىنا توقتالدى.
- ەلىمىز ءۇشىن بۇگىن وتە ماڭىزدى، تاريحي كۇن. قازاقستاندىقتار قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاپ جاتىر. سوندىقتان بۇل سايلاۋدى پرەزيدەنتىمىزدىڭ كەشەندى رەفورمالارىنىڭ دايەكتى جالعاسى دەپ قابىلدايمىز، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى تاڭدا ەلىمىزدە اۋقىمدى وزگەرىستەر جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. بۇل ۇدەرىستە ازاماتتاردىڭ بەلسەندىلىگى ماڭىزدى.
- ەلىمىزدە ۇلكەن وزگەرىستەر بولىپ جاتىر. ءبارىمىز بىرگە ادىلەتتى قازاقستاندى قۇرىپ جاتىرمىز. وسى جولدا بارلىق قازاقستاندىقتاردىڭ بەلسەندى بولعانى وتە ماڭىزدى. بۇگىن سايلاۋعا داۋىس بەرمەگەن ازاماتتاردىڭ ءبارىن سايلاۋعا قاتىسىپ، وزدەرىنىڭ ازاماتتىق بورىشىن ورىنداۋعا شاقىرامى، - دەدى ساياساتكەر.
ايتا كەتەيىك، ەرلان قارين قۇرىلتاي سايلاۋىندا داۋىس بەردى.