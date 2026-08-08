اكىمدىك گرانتتارىنا قۇجات قابىلداۋ باستالدى
استانا. KAZINFORM - جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار بولەتىن مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىن تاعايىنداۋ كونكۋرسىنا قاتىسۋ ءۇشىن وتىنىشتەر قابىلداۋ باستالدى.
جىل سايىن اكىمدىكتەر وڭىرلەر ءۇشىن سۇرانىسقا يە جانە باسىم باعىتتار بويىنشا كادرلاردى ماقساتتى دايارلاۋعا ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىن بولەدى.
بيىل جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار (باكالاۆريات، ماگيستراتۋرا، رەزيدەنتۋرا باعدارلامالارى بويىنشا) وقۋعا 2392 ءبىلىم بەرۋ گرانتىن ءبولدى.
- ەڭ كوپ گرانتتى استانا قالاسىنىڭ اكىمدىگى – 303، شىمكەنت قالاسى - 285 گرانت، شىعىس قازاقستان وبلىسى - 270 گرانتتان ءبولدى. ودان كەيىن باتىس قازاقستان وبلىسى - 211 گرانت، اباي وبلىسى مەن تۇركىستان وبلىسى - 200 گرانتتان، اقمولا وبلىسى - 199 گرانت، قاراعاندى وبلىسى - 198 گرانت، اتىراۋ وبلىسى - 187 گرانت، ماڭعىستاۋ وبلىسى - 163 گرانت ءبولدى. قالعان وڭىرلەردىڭ ءارقايسىسى 100 گە جۋىق گرانت ۇسىندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
كونكۋرسقا قاتىسۋ ءۇشىن تالاپكەرلەر وزدەرى تاڭداعان جوعارى وقۋ ورنىنىڭ قابىلداۋ كوميسسياسىنا ءوتىنىش بەرۋى قاجەت. وتىنىشكە ءبىلىم تۋرالى قۇجات، نەگىزگى ۇبت سەرتيفيكاتى، جەكە باسىن كۋالاندىراتىن قۇجاتتىڭ كوشىرمەسى، سونداي-اق جەڭىلدىك ساناتىن راستايتىن قۇجاتتار (بار بولعان جاعدايدا) قوسا تاپسىرىلادى.
قۇجاتتاردى قابىلداۋ مەرزىمى تۋرالى اقپاراتتى جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردان جانە جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ قابىلداۋ كوميسسيالارىنان الۋعا بولادى. ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىن بەرۋ تۋرالى شەشىمدى ءتيىستى اكىمدىك جانىنان قۇرىلعان ارنايى كوميسسيا قابىلدايدى.
جوعارى وقۋ ورىندارىنا قۇجات قابىلداۋ 25-تامىزعا دەيىن جالعاسادى.
ايتا كەتەلىك ءبىلىم گرانتى يەگەرلەرىنىڭ ءتىزىمى شىققان ەدى.