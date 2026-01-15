پاكىستان يرانمەن شەكاراعا اسكەر اپاردى
استانا. قازاقپارات - پاكىستان يرانداعى جاعدايعا قاتىستى شەكاراداعى قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتە باستادى. پارسى ەلىمەن جاقىن اۋدانعا 30 مىڭ سارباز جىبەردى.
اسكەري كولىكتەردىڭ لەگى كورسەتىلگەن بەينەجازبا «ءازىربايجان قارۋلى كۇشتەرى» اتتى تەلەگرام-ارنادا جاريالاندى. اقپارات قۇرالىنىڭ حابارلاۋىنشا، پاكىستان اسكەرىنىڭ قولباسشىسى اسيم مۋنير جاقىندا امەريكالىق اسكەري لاۋازىمدى تۇلعالارمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسكەن. وسىنىڭ الدىندا پاكىستاننىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ءوز ازاماتتارىن يرانعا بارۋدان باس تارتۋعا شاقىرعان بولاتىن.
يلون ماسك يرانعا ينتەرنەتتى تەگىن بەرىپ جاتىر
يلون ماسكتىڭ SpaceX كومپانياسى Starlink ينتەرنەت بايلانىسىن يراندا تەگىن قىلدى. بۇل تۋرالى ءوز دەرەك كوزدەرىنە سىلتەمە جاساعان «بلۋمبەرگ» اگەنتتىگى حابارلاعان. رەسمي تەگەران ەلدە ينتەرنەتتى تولىق ءوشىرىپ تاستاعان بولاتىن. ءبىراق ۇكىمەت تىيىمىنا قاراماستان يراندا ينتەرنەت تاراتاتىن 50 مىڭعا جۋىق تەرمينال جۇمىس ىستەپ تۇر.
