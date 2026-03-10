22:31, 10 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
پاكىستان دا مەكتەپتەر جابىلىپ، جوعارى وقۋ ورىندارى قاشىقتان وقىتۋعا كوشىرىلەدى
استانا. قازاقپارات - ەل بيلىگى الەمدىك نارىقتا مۇناي باعاسىنىڭ كۇرت وسۋىنە بايلانىستى جاڭا شارا قابىلدايدى. بۇل تۋرالى پرەمەر-مينيستر شەحباز شاريف مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، وزگەرىستەر الدىمەن ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا بولادى. مەكتەپتەر ەكى اپتاعا جابىلىپ، جوعارى وقۋ ورىندارى قاشىقتان وقىتۋعا كوشىرىلەدى. سونىمەن قاتار مەملەكەتتىك مەكەمەلەردەگى جانارماي شىعىنى 50 پايىزعا قىسقارتىلماق. جۇمىس تارتىبىندە دە ءبىرقاتار وزگەرىستەر بولادى. ەندى كەڭسەلەر ءتورت كۇندىك فورماتقا وتەدى. ال قىزمەتكەرلەردىڭ تەڭ جارتىسى قاشىقتان جۇمىس ىستەيدى. بۇدان بولەك شەنەۋنىكتەردىڭ شەتەلدىك ساپارلارى مەن ساتىپ الۋعا جۇمسالاتىن بيۋدجەت شىعىندارى دا شەكتەلەدى.
