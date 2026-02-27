پاكىستان اۋعانستانداعى تالىپتەر ۇكىمەتىنە سوعىس جاريالادى
استانا. KAZINFORM - پاكىستان 27-اقپانعا قاراعان ءتۇنى اۋعانستاننىڭ بىرنەشە قالاسىنا، سونىڭ ىشىندە استاناسى كابۋلعا اۋەدەن شابۋىل جاسادى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
سوققىلار تالىپتەردىڭ شەكارا بويىنداعى بىرنەشە سەكتورداعى بەكىنىستەرىنە، شتاب-پاتەرلەرىنە جانە وق-ءدارى قويمالارىنا اۋەدەن جانە جەردەن باعىتتالدى.
Al Jazeera حابارلاۋىنشا، پاكىستاننىڭ اسكەري ۇشاقتارى اۋعانستاننىڭ وڭتۇستىگىندەگى كانداگار پروۆينتسياسىندا ورنالاسقان اسكەري بازاعا دا سوققى جاسادى. پاكىستاننىڭ قورعانىس ءمينيسترى حودجا اسيف بۇنى اۋعان كۇشتەرىنىڭ ورتاق شەكارا بويىنداعى شابۋىلدارىنان كەيىن ءماجبۇرلى شابۋىل دەپ سيپاتتادى.
- پاكىستاننىڭ وتكەندەگى ءرولى پوزيتيۆتى بولدى. 50 جىل بويى ول بەس ميلليون اۋعاندىقتى قابىلدادى. ءتىپتى بۇگىن دە ميلليونداعان اۋعاندىق ءبىزدىڭ جەرىمىزدە كۇن كورىپ وتىر. ءبىزدىڭ شىدامىمىز تاۋسىلدى. ەندى ارامىزدا اشىق سوعىس باستالدى، - دەپ مالىمدەدى ول.
يسلاماباد 133 اۋعان سودىرىنىڭ ولتىرىلگەنىن حابارلادى. بۇدان باسقا تالىپتەردىڭ توعىز پوزيتسياسى باسىپ الىندى، تاعى 27- ءسى جويىلدى.
اۋعانستان ۇكىمەتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى زابيحۋللا مۋدجاحيد پاكىستان تاراپىنان جاسالعان سوڭعى شابۋىلداردان كەيىن اۋعانستاننىڭ كانداگار مەن گەلماندتاعى پاكىستان اسكەري بازالارىنا شابۋىلدارىن باستاعانىن مالىمدەدى.
سالدارىنان 10 پاكىستاندىق سارباز قازا تاۋىپ، 13 بەكىنىس باسىپ الىندى.
كابۋلدىڭ مالىمدەۋىنشە، بۇل جەكسەنبى كۇنى پاكىستاننىڭ شەكارا ايماعىنداعى اۋعان پوزيتسيالارىنا جاساعان شابۋىلدارىنا جاۋاپ ەكەنىن مالىمدەدى.
2611 شاقىرىمعا سوزىلعان ورتاق شەكاراسى بار پاكىستان مەن اۋعانستان اراسىنداعى قارىم- قاتىناس قازان ايىندا ەكى تاراپتان 70-تەن استام ادامنىڭ قازا بولۋىنا اكەلگەن قاقتىعىستان كەيىن كۇرت بۇزىلدى.
يسلاماباد كابۋلدى اۋعان بيلىگى پاكىستان تالىپتەرىن قوسا العاندا قارۋلى توپتاردىڭ پاكىستانعا شابۋىلداردى دايىنداۋ جانە جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن ءوز اۋماعىن پايدالانۋعا رۇقسات بەرگەنى ءۇشىن ايىپتاپ وتىر.
تاليبان بۇل ايىپتى جوققا شىعارىپ، پاكىستاننىڭ قاۋىپسىزدىگى ىشكى ماسەلە ەكەنىن مالىمدەدى.
ەسكە سالا كەتسەك، اۋعانستاندا بيلىك جۇرگىزىپ وتىرعان «تاليبان» قوزعالىسىنىڭ وكىلدەرى پاكىستانعا قارسى كەڭ اۋقىمدى شابۋىل وپەراتسياسى باستالعانىن مالىمدەدى.
وسىعان دەيىن پاكىستاندا قارۋلى شابۋىل سالدارىنان 7 ادام مەرت بولدى.
اۆتور
زارينا تۋعانبايەۆا