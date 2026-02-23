پاكىستان اۋعانستانعا اۋە شابۋىلىن جاسادى
استانا. قازاقپارات - پاكىستان كورشىسى اۋعانستانعا اۋە شابۋىلىن جاسادى. بۇل تۋرالى «ءال-جازيرا» حابارلاعان. اۋعانستاننىڭ قورعانىس مينيسترلىگى «اۋە سوققىلارىنان نانگارحار پروۆينتسياسىندا مەدرەسە مەن تۇرعىن ۇيلەر قيراعانىن جانە 17 ادامنىڭ قازا تاپقانىن» مالىمدەدى.
رەسمي يسلاماباد «تەحريكە تاليبان» ۇيىمىنىڭ لاڭكەستەرى بەكىنگەن ورىنداردى بومبالادىق» دەيدى.
سوڭعى جاڭالىقتارعا قاراعاندا پاكىستان اۋعانستانعا قايتا سوققى جاساعان. بۇل جولى «فيتنا ءال- حاۆاريدج» جانە «يسلام مەملەكەتى» تىيىم سالىنعان ۇيىمدارىنىڭ جاتتىعۋ بازالارى مەن ۇيلەستىرۋ شتابتارى شابۋىلعا ۇشىراعان. اۋە سوققىلارى سالدارىنان 80 سودىر قازا تاپتى. جالپى العاندا ءۇش پروۆينتسياداعى جەتى لاگەردە جارىلىس بولدى.
اۋعانستانداعى سودىرلار جاقىندا پاكىستان استاناسىنداعى شيىتتەردىڭ مەشىتىندە جانكەشتىلەر ارقىلى جارىلىس ۇيىمداستىرعان. ارنايى وپەراتسيا وسى تەراكتىگە جاۋاپ رەتىندە جۇرگىزىلگەن. ول كەزدە 38 ادام قازا تاۋىپ، تاعى 160-تان استامى جارالانعان ەدى. رەسمي كابۋل بۇل شابۋىلداردى ايىپتاپ، ونى ارانداتۋشىلىق ءارى ەلدىڭ اۋماقتىق تۇتاستىعىن بۇزۋ ارەكەتى دەپ اتادى.
