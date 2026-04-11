پاكىستان ا ق ش پەن يران كەلىسسوزدەرىنىڭ ءساتتى وتۋىنە بار كۇشىن سالاتىنىن مالىمدەدى
كاراچي. KAZINFORM - پاكىستان پرەمەر-ءمينيسترى شاحباز شاريف ا ق ش پەن يران اراسىنداعى كەلىسسوزدەردىڭ ءساتتى ءوتۋى ءۇشىن ەلىنىڭ بارلىق مۇمكىندىكتى قولداناتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Anadolu.
- ەرتەڭ ەكى ەلدىڭ باسشىلىعى يسلامابادقا ءبىزدىڭ شاقىرۋىمىزبەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزۋ ءۇشىن كەلەدى. پاكىستان بۇل كەلىسسوزدەردىڭ تابىستى ءوتۋى ءۇشىن بار كۇشىن سالادى. بۇل - كۇردەلى مىندەت. ناتيجەسى جاراتقاننىڭ قالاۋىنا بايلانىستى، - دەدى ول حالىققا تەلەۇندەۋىندە.
شاريف بۇل كەلىسسوزدەر كەزەڭى تۇراقتى بىتىمگە قول جەتكىزۋ جولىنداعى شەشۋشى ءسات ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
پاكىستان باسشىسى ۆاشينگتون مەن تەگەرانعا ەكى اپتاعا جاريالانعان ۋاقىتشا بىتىمگە كەلىسكەنى ءۇشىن العىس ءبىلدىرىپ، ازاماتتاردى كەلىسسوزدەردىڭ ءساتتى ءوتۋى ءۇشىن دۇعا جاساۋعا شاقىردى.
ايتا كەتەيىك، پاكىستان تۇركيا، قىتاي، ساۋد ارابياسى جانە مىسىرمەن بىرلەسىپ، 28 -اقپاننان بەرى جالعاسقان قاقتىعىستان كەيىن ا ق ش پەن يران اراسىندا ەكى اپتالىق بىتىمگە قول جەتكىزۋگە ىقپال ەتكەن.
كەلىسىم اياسىندا تاراپتار يسلامابادتا كەزدەسىپ، تۇراقتى بەيبىتشىلىك ماسەلەسىن تالقىلاۋعا ۋاعدالاسقان.
ا ق ش دەلەگاتسياسىن دجەي دي ۆەنس باستاپ كەلدى. ونىڭ قۇرامىندا ارنايى وكىل ستيۆ ۋيتكوفف جانە دجارەد كۋشنەر بار.
يران دەلەگاتسياسىن پارلامەنت سپيكەرى موحامماد-باگەر گاليباف باسقارادى. سونىمەن قاتار، كەلىسسوزدەرگە يراننىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ابباس اراگچي قاتىسادى دەپ كۇتىلۋدە.