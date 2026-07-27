پاكىستان، قىتاي جانە فرانسيا وفيتسەرلەرى قازاقستاندا اسكەري ءبىلىم الدى
استانا. KAZINFORM- قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق قورعانىس ۋنيۆەرسيتەتىندە قازاقستاندىق جانە شەتەلدىك اسكەري قىزمەتشىلەرگە ديپلوم تاپسىرۋدىڭ سالتاناتتى ءراسىمى ءوتتى، دەپ حابارلايدى ق ر قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
وقۋدى اسكەري مەديتسينا، تاربيە قۇرىلىمدارى، كيبەرقاۋىپسىزدىك جانە سپورت سالالارى ماماندارىن قوسا العاندا، 50 دەن استام وفيتسەر ءساتتى اياقتادى. سونىمەن قاتار، قارۋلى كۇشتەر باس شتابى اكادەمياسى فاكۋلتەتىنىڭ ءتورت تىڭداۋشىسى -پاكىستان، قىتاي جانە فرانتسيا اسكەري قىزمەتشىلەرى ديپلومعا يە بولدى.
سالتاناتتى راسىمگە قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ، ۇلتتىق قورعانىس ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ باسشىلىعى، پاكىستان، قىتاي جانە فرانسيانىڭ ديپلوماتيالىق ميسسيالارى مەن اسكەري اتتاشەلەر اپپاراتتارىنىڭ وكىلدەرى، پروفەسسورلىق-وقىتۋشىلىق قۇرام، سونداي-اق تۇلەكتەردىڭ تۋىستارى قاتىستى.
وفيتسەرلەردى وقۋدى ءساتتى اياقتاۋىمەن قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى گەنەرال-مايور اسقار مۇستابەكوۆ قۇتتىقتادى. ول قازىرگى زامانعى جاعدايلار اسكەري باسشىلاردان جوعارى كاسىبي دايىندىقتى، جەدەل شەشىم قابىلداي ءبىلۋدى جانە ولاردى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك كوتەرۋدى تالاپ ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- ديپلوم تاپسىرۋ -كاسىبي دامۋدىڭ اياقتالۋى ەمەس، اسكەري قىزمەتتىڭ جاڭا، بۇدان دا جاۋاپتى كەزەڭىنىڭ باستالۋى،-دەدى قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى.
سونداي-اق ول ۇلتتىق قورعانىس ۋنيۆەرسيتەتىندە شەتەلدىك اسكەري قىزمەتشىلەردى دايارلاۋ حالىقارالىق اسكەري ىنتىماقتاستىقتىڭ ماڭىزدى باعىتى ەكەنىن، ونىڭ ءتۇرلى مەملەكەتتەردىڭ قارۋلى كۇشتەرى اراسىنداعى سەنىمدى نىعايتۋعا جانە ارىپتەستىك بايلانىستاردى دامىتۋعا ىقپال ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
شەتەلدىك تۇلەكتەردىڭ اتىنان فرانسيا اسكەري قىزمەتشىسى مايور رەمي ۆاللە ءسوز سويلەپ، ۋنيۆەرسيتەت باسشىلىعى مەن پروفەسسورلىق-وقىتۋشىلىق قۇرامعا جوعارى دەڭگەيدەگى دايارلىق ءۇشىن العىس ءبىلدىردى. ول قازاقستاندا ءبىلىم العان جىلداردىڭ كاسىبي تۇرعىدان دا، جەكە ومىرلىك تاجىريبە تۇرعىسىنان دا اسا قۇندى بولعانىن ايتتى.
سالتاناتتى ءراسىم ديپلومداردى تابىستاۋمەن جانە تۇلەكتەردىڭ قورعانىس مينيسترلىگى باسشىلىعىمەن ءارى شەتەلدىك قوناقتارمەن بىرگە ەستەلىك سۋرەتكە تۇسۋىمەن اياقتالدى.
وسىعان دەيىن قازاقستاندا اسكەري رەزەرۆتىڭ اتىس دايىندىعى كۇشەيتىلگەنى تۋرالى جازدىق.