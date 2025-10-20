اكىم تارازي تۇرعان ۇيگە ەسكەرتكىش تاقتا ورناتىلدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن قازاقتىڭ كورنەكتى جازۋشىسى اكىم تارازي تۇرعان ۇيگە ەسكەرتكىش تاقتا ورناتىلدى. سونىمەن قاتار، كۇلاش بايسەيىتوۆا اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ونەر ۋنيۆەرسيتەتىندە قالامگەر اتىنداعى ءماجىلىس زالى اشىلىپ، دوڭگەلەك ۇستەل ءوتتى.
سالتاناتتى شاراعا دراماتۋرگتىڭ كوزىن كورگەن ءىزباسارلارى مەن قوس پالاتا دەپۋتاتتارى، مەملەكەتتىك ۇيىمداردىڭ باسشىلارى كەلگەن. جينالعان قاۋىم جازۋشى جايلى ەستەلىكتەرىمەن ءبولىستى.
- جازۋشى - شىعارماسىمەن ماڭگى ءومىر سۇرەدى. ال وسىنداي مەموريالدىق تاقتا ارقىلى ونىڭ شىعارماشىلىعى مەن ءومىربايانى ۇرپاقتان- ۇرپاققا جەتە بەرەدى. اكىم تارازي اعا قازىرگى زامان تۋرالى جازاتىن. عاسىرعا جۋىق ءومىر ءسۇرىپ، ارتىندا وشپەيتىن مول مۇرا قالدىرا بىلگەن تۇلعا. مەنىڭشە، اكىم اعا ولگەن جوق. ونىڭ ماڭگىلىك ءومىرى ەندى باستالدى، - دەيدى جازۋشىنىڭ رۋحاني ءىنىسى تولەن ابدىك.
مەموريالدىق ەسكەرتكىش تاقتا احمەت بايتۇرسىنوۆ كوشەسىنىڭ بويىنداعى بيىك ءۇيدىڭ قابىرعاسىنا قويىلدى. تاقتايشا ءوزى ۇزاق جىلدار بويى ەڭبەك ەتكەن كۇلاش بايسەيىتوۆا اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ونەر ۋنيۆەرسيتەتىنە قاراپ تۇر. احمەت بايتۇرسىنوۆ كوشەسىندەگى مىنا ۇيدە جازۋشى 20 جىل تۇرعان.
- اكىم تارازي ۇلكەن مەكتەپ كورگەن جازۋشى. كەشەگى دۇنيەدەن وتكەن ۇلى كلاسسيك مۇحتار اۋەزوۆتىڭ كوزىن كورگەن. عابيت مۇسىرەپوۆتىڭ شاكىرتى بولعان. وسىلاي ەسكە الىپ، تاقتانىڭ قويىلۋىنا باس قوسىپ، ەستەرىنە الىپ جاتىر. مەن جينالعان كوپشىلىككە، اياۋلى باۋىرلارعا، قالامداس ىنىلەرىنە، قارىنداستارىنا العىس ايتقىم كەلەدى، - دەيدى جازۋشىنىڭ جارى روزا مۇقانوۆا.
ايتا كەتەيىك، اكىم تارازي «تۇلپاردىڭ ءىزى»، «قاراش-قاراش وقيعاسى»، «مۇستافا شوقاي»، «ارمان - اتامان»، «قىز جىلاعان» سىندى فيلمدەردىڭ سسەناريىن جازعان.
اۆتور
زۇلقارناي ەرمۇرات ۇلى