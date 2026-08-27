اپكەسىنىڭ تۋعان كۇنىن وتشاشۋمەن اتاپ وتپەك بولعان استانالىق قاماۋعا الىندى
استانا. قازاقپارات - استانادا تۇنگى ۋاقىتتا وتشاشۋ ۇيىمداستىرعان ەر ادام 5 تاۋلىككە قاماۋعا الىندى. پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى استاناداعى ويىن-ساۋىق ورىندارىنىڭ ءبىرىنىڭ ماڭىنداعى اۆتوتۇراقتا وتشاشۋ ۇيىمداستىرعان 34 جاستاعى ەر ادامدى انىقتادى.
تەكسەرۋ بارىسىندا ول اپكەسىن تۋعان كۇنىمەن قۇتتىقتاۋ ءۇشىن وتشاشۋ اتقانى بەلگىلى بولدى. الايدا پيروتەحنيكانى تۇنگى ۋاقىتتا قولدانۋ تۇرعىنداردىڭ تىنىشتىعىن بۇزىپ، قوعامدىق تارتىپكە كەدەرگى كەلتىرگەن. سوت قاۋلىسىمەن قۇقىق بۇزۋشى 5 تاۋلىككە اكىمشىلىك قاماۋعا الىندى.
پوليتسيا مەرەكەلىك ءىس-شارالار كەزىندە قوعامدىق ءتارتىپ تالاپتارىن ساقتاۋدىڭ ماڭىزىن ەسكە سالادى. قالا تۇرعىندارىن وزگە ازاماتتاردىڭ تىنىشتىعىن قۇرمەتتەۋگە جانە پيروتەحنيكالىق بۇيىمداردى تەك رۇقسات ەتىلگەن ورىنداردا، قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن ساقتاي وتىرىپ پايدالانۋعا شاقىردى.
24.kz