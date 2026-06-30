انكارادا سامميت قارساڭىندا 225 كۇدىكتى ۇستالدى
استانا. قازاقپارات - انكارادا ناتو سامميتى قارساڭىندا تەرروريزمگە قارسى اۋقىمدى وپەراتسيا جۇرگىزىلىپ، 225 كۇدىكتى ۇستالدى. بۇل تۋرالى ەلدىڭ باس پروكۋراتۋراسى حابارلادى.
قاماۋعا الىنعانداردىڭ اراسىندا ۋنيۆەرسيتەت وقىتۋشىلارى، ب ا ق وكىلدەرى مەن قوعام بەلسەندىلەرى بار. ولاردىڭ ناقتى قانداي ۇيىمداردىڭ وكىلدەرى ەكەنى ازىرگە رەسمي تۇردە جاريالانعان جوق.
تەرگەۋدەن كەيىن سوت 178 ادامدى قاماۋعا الۋ تۋرالى شەشىم شىعاردى. قالعاندارىنا ءۇيقاماق شاراسى قولدانىلادى. تەرگەۋ جالعاسىپ جاتىر. انكارادا 7-8-شىلدە كۇندەرى وتەتىن ناتو سامميتى قارساڭىندا قاۋىپسىزدىك شارالارى كۇشەيتىلگەن.
24.kz