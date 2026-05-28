ماجىلىستە قانداستاردى وڭىرلەرگە باعىتتاۋ ماسەلەسى تالقىلاندى
استانا. KAZINFORM -ءماجىلىس وتىرىسىندا قانداستاردى قونىستاندىرۋ جانە ولارعا قويىلاتىن تالاپتارعا قاتىستى ماسەلەلەر كوتەرىلدى.
دەپۋتات مۇرات ابەنوۆ مەملەكەت ىسكە اسىرىپ جاتقان پيلوتتىق جوبالارعا بايلانىستى قوعامدا ءتۇرلى پىكىر قالىپتاسقانىن ايتىپ، قانداستارعا قاتىستى وزگەرىستەر جونىندە سۇراقتار بارىن جەتكىزدى.
- بۇل زاڭ جوباسىن قولدايمىن. وسىدان ون ەكى جىل بۇرىن «سەرپىن» جوباسىن باستادىق. وڭتۇستىك وڭىرلەردىڭ جاستارىن سولتۇستىككە وقۋعا جىبەرىپ، تەحنيكالىق ماماندىقتارعا بەيىمدەدىك. جوبا ءوز ناتيجەسىن بەردى. سوندىقتان مۇنداي جۇيەلى ءتاسىلدى زاڭ دەڭگەيىندە بەكىتۋ دۇرىس دەپ سانايمىن،-دەدى دەپۋتات.
سونىمەن بىرگە ول سىرتقى كوشى- ون مەن قانداستارعا قاتىستى ەنگىزىلىپ جاتقان وزگەرىستەر قوعامدا تۇسىنبەۋشىلىك تۋعىزىپ وتىرعانىن ايتتى.
- سوڭعى ۋاقىتتا ماعان وسى ماسەلەگە بايلانىستى بىرنەشە ادام حابارلاستى. پيلوتتىق جوبا كەلەسى جىلدىڭ باسىنان ەنگىزىلەدى ەكەن. بۇرىن قانداستار قاي وڭىرگە باراتىنىن وزدەرى شەشەتىن. قازىر تەك بەلگىلى ايماقتارعا باعىتتايدى دەگەن اڭگىمە ايتىلىپ ءجۇر. وسى ماسەلە ناقتى قالاي بولادى؟-دەدى مۇرات ابەنوۆ.
دەپۋتات قانداستارعا قويىلاتىن تىلدىك تالاپ ماسەلەسىنە دە توقتالدى.
- قانداستارعا قاتىستى قازتەست ەنگىزىلگەن. ءبىراق ولاردىڭ كيريلل قارپىن مەڭگەرۋ دەڭگەيى ءارتۇرلى. بۇل تالاپ زاڭدا ناقتى كورسەتىلمەگەن. سوندىقتان كوپشىلىككە تۇسىنىكسىز بولىپ وتىر،-دەدى ول.
سونداي-اق دەپۋتات قانداس مارتەبەسىنىڭ مەرزىمىنە قاتىستى سۇراق قويدى.
- قانداس مارتەبەسى ءبىر جىلدان بەس جىلعا دەيىن ۇزارتىلدى دەگەن اقپارات بار. بۇل وزگەرىس زاڭمەن بەكىتىلدى مە، الدە اكىمشىلىك دەڭگەيدە قابىلدانعان شەشىم بە؟ - دەپ ناقتىلادى ول.
ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى ەربول تۇياقبايەۆ پيلوتتىق جوبانىڭ ماقساتى ەلدىڭ ەكونوميكالىق جانە دەموگرافيالىق مۇددەسىن ەسكەرە وتىرىپ ازىرلەنگەنىن ايتتى.
- سىرتقى كوشى-قونعا قاتىستى شارالار پيلوتتىق جوبا اياسىندا ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. ونىڭ نەگىزگى ماقساتى - ەلىمىزدىڭ ەكونوميكالىق جانە دەموگرافيالىق مۇددەسىن ەسكەرۋ،- دەدى ۆيتسە-مينيستر.
ونىڭ ايتۋىنشا، مەملەكەت ەشكىمدى ءبولىپ-جارمايدى.
- قانداس بولسىن، وزگە شەتەل ازاماتى بولسىن، ەگەر ادام قازاقستاندا ءومىر ءسۇرىپ، بولاشاعىن وسى ەلمەن بايلانىستىرعىسى كەلسە، مەملەكەت ازاماتتىق الۋ راسىمىندە قولداۋ كورسەتەدى،-دەدى ەربول تۇياقبايەۆ.
سونىمەن قاتار ول ەڭبەك كوشى-قونىن رەتتەۋ ءۇشىن ازاماتتاردى جۇمىس كۇشى قاجەت وڭىرلەرگە باعىتتاۋ تەتىگى قاراستىرىلىپ جاتقانىن ايتتى.
- ەگەر ادامنىڭ كەلۋ ماقساتى ۋاقىتشا ەڭبەك ەتۋ بولسا، ءبىز ولاردى سۇرانىس جوعارى وڭىرلەرگە جىبەرۋدى قاراستىرامىز. بۇل ەڭبەك نارىعىنداعى قاجەتتىلىككە بايلانىستى، - دەدى ول.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ سوزىنشە، ءتىل بىلۋگە قاتىستى باستاپقى تالاپ تا ەنگىزىلىپ جاتىر.
- بۇل دۇكەندە، قىزمەت كورسەتۋ ورىندارىندا قاراپايىم تىلدەسۋ ءۇشىن قاجەت. مۇنداي تالاپ حالىقارالىق تاجىريبەدە دە بار،-دەدى ەربول تۇياقبايەۆ.
رەسمي مالىمەتكە سايكەس، تەست تاپسىرعانداردىڭ باسىم بولىگى بەلگىلەنگەن تالاپتان ءوتىپ جاتىر. جاڭا جۇيە قانداستارعا دا، وزگە ۇمىتكەرلەرگە دە بىردەي قولدانىلادى.
