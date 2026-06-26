ماجىلىستە «پارلامەنت ءسوزى» سىيلىعى تابىستالدى
استانا. KAZINFORM - ماجىلىستە بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى قىزمەتكەرلەرى كۇنى قارساڭىندا جۋرناليستەرگە ارنالعان «پارلامەنت ءسوزى» سىيلىعىنىڭ قورىتىندىسى جاريالاندى. سالتاناتتى جيىندا ءماجىلىس ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆ جۋرناليستەردى كاسىبي مەرەكەمەن قۇتتىقتاپ، جەتى نوميناتسيا بويىنشا ۇزدىك دەپ تانىلعان 17 ادامدى ماراپاتتادى.
ەرلان قوشانوۆ ءوز سوزىندە جۋرناليستەردىڭ ەل دامۋىنا قوسقان ۇلەسى مەن پارلامەنتتىك جۋرناليستيكاعا سىڭگەن ەڭبەگى زور ەكەنىن اتاپ ءوتتى. پالاتا سپيكەرى ماجىلىستەن حابار تاراتىپ، قابىلدانىپ جاتقان زاڭداردى حالىققا كەڭ ناسيحاتتاپ جۇرگەن تىلشىلەر قاۋىمىنا بىرلەسكەن تابىستى جۇمىس ءۇشىن زور ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
- بۇگىن وزدەرىڭىزبەن تاريحي وقيعا قارساڭىندا كەزدەسىپ وتىرمىز. ساناۋلى كۇننەن كەيىن جاڭا اتا زاڭ كۇشىنە ەنەدى. ونى تاۋەلسىزدىك شەجىرەسىنىڭ جاڭا پاراعى دەۋگە بولادى. سىزدەر وسى تاريحي وزگەرىستەردىڭ بەل ورتاسىندا جۇرسىزدەر. اتا زاڭدى ازىرلەۋ جونىندەگى كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ قۇرامىندا 10 عا جۋىق جۋرناليست جەمىستى جۇمىس اتقاردى. وتكەن رەفەرەندۋمدا دا، پارلامەنت قابىرعاسىندا كونستيتۋتسيالىق زاڭدار قابىلداۋ كەزىندە دە ەلدىك ىسكە ءبارىڭىز جۇمىلىپ اتسالىستىڭىزدار. سىزدەر مەملەكەت باسشىسىنىڭ رەفورمالارى مەن باستامالارىن حالىققا جان-جاقتى تۇسىندىرۋگە ۇنەمى كۇش سالىپ كەلەسىزدەر. الداعى ۋاقىتتا دا وسى جولدا جەمىستى ەڭبەك ەتە بەرەسىزدەر دەپ سەنەمىن، - دەدى ەرلان قوشانوۆ.
ءماجىلىس ءتوراعاسى «پارلامەنت ءسوزى» بايقاۋى بيىل 10-رەت ءوتىپ وتىرعانىن، وسى ۋاقىتقا دەيىن مارتەبەلى سىيلىق 150 دەن استام ب ا ق وكىلىنە بەرىلگەنىن ايتتى.
سالتاناتتى جيىندا ۇزدىك باسپا جاريالانىمى ءۇشىن» نوميناتسياسى - «ەگەمەن قازاقستان» گازەتىنىڭ جۋرناليسى پازىلوۆ ورىنبەك وتەمۇرات ۇلىنا جانە «كازاحستانسكايا پراۆدا» گازەتىنىڭ ءتىلشىسى ماگەر يۋليا دميتريەۆناعا تابىستالدى. «ۇزدىك تەلەۆيزيالىق سيۋجەت ءۇشىن» نوميناتسياسى «Qazaqstan» تەلەارناسىنىڭ ءتىلشىسى قابىشەۆا سامال ەرمۇحامەت قىزىنا، «7 كانال» تەلەارناسىنىڭ جۋرناليسى قاسەنوۆا اسەمگۇل قانات قىزىنا، «استانا» تەلەارناسىنىڭ ءتىلشىسى عازيزوۆا اقبوتا ارناي قىزىنا بەرىلدى.
ال «ۇزدىك بەينە- سۋرەت ماتەريالى ءۇشىن» نوميناتسياسىمەن Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ وپەراتورى ءشارىپحان ساپاراقىن زۇلپىحار ۇلى، «ۇزدىك ينتەرنەت جانە راديو ماتەريالى» نوميناتسياسىمەن Inbusiness.kz سايتىنىڭ ءتىلشىسى سمايلوۆا بالجان الديار قىزى، Informburo.kz سايتىنىڭ جۋرناليسى پيچەنەنكو ماريا كونستانتينوۆنا، «شالقار» راديوسىنىڭ جۇرگىزۋشىسى دوسكەيەۆا گۇلنۇر ومارحان قىزى جانە «QR. News» اقپاراتتىق سايتىنىڭ رەداكتورى قانات ساپارعالي تانات ۇلى ماراپاتتالدى.
«ارنايى رەپورتاج» نوميناتسياسىن 24.kz تەلەارناسى «Mazhilis.live» باعدارلاماسىنىڭ جۇرگىزۋشىسى كەنجەبايەۆا نازىم قايرات قىزى، ك ت ك تەلەارناسىنىڭ جۋرناليسى ابراموۆا اننا الەكساندروۆنا، Tiek.kz سايتىنىڭ رەداكتورى ءالىباي باقىتنۇر بالتابەك ۇلى الدى.
سونىمەن قاتار «پارلامەنتتىك جۋرناليستيكانى دامىتۋعا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن» نوميناتسياسىمەن قابىلبەكوۆ ناعاشىباي جولدى ۇلى مەن كوسكينا اينۋر تىلەۋبەكوۆنا ماراپاتتالدى.
«پارلامەنت ءسوزى» ارنايى نوميناتسياسى «ايقىن-ليتەر» ۇجىمىمەن «ەۋرازيا» ءبىرىنشى ارناسى» ۇجىمىنا تابىس ەتىلدى.