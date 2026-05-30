ماجىلىستە اليمەنت قورىن قۇرۋ قايتا ۇسىنىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا اليمەنت الا الماي جۇرگەن بالالاردىڭ اقشاسىن ەندى مەملەكەت تولەۋى مۇمكىن. ەلىمىزدە ارنايى اليمەنت قورىن قۇرۋ باستاماسىن قازاقستان حالىق پارتياسى ۇيىمداستىرعان دوڭگەلەك ۇستەلدە «استانا زاڭگەرلەر ليگاسىنىڭ» ءتوراعاسى اينۇر اباتوۆا ۇسىندى.
اينۇر اباتوۆا سوڭعى جىلدارى ەلىمىزدە اليمەنت بويىنشا قارىز كولەمى 10 ەسەگە جۋىق وسكەنىن ايتتى. وسىعان بايلانىستى جيىن ساراپشىلارى ماسەلەنى جۇيەلى شەشۋدىڭ جاڭا تەتىگىن ۇسىنىپ وتىر.
ەگەر اتا-انا اليمەنتتى 3 ايدان استام ۋاقىت تولەمەسە، مەملەكەت بالاعا اقشانى ۋاقىتشا وسى قوردان تولەپ وتىرادى. بالاعا كەپىلدىك بەرىلگەن ەڭ تومەنگى تولەم كۇنكورىس دەڭگەيىنەن از بولماۋى ءتيىس، ال كەتكەن شىعىندى مەملەكەت كەيىن بورىشكەر اتا-انادان ءوزى ءوندىرىپ الادى. قوردىڭ ءوزى ايىپپۇلدار مەن وزگە دە سالىقتىق ەمەس تۇسىمدەر ەسەبىنەن قۇرالماق.
ق ر ءماجىلىس دەپۋتاتى سنەجانا يماشيەۆا بۇل قوردىڭ كىمدەرگە قولداۋ كورسەتەتىنىن ناقتىلاپ ءوتتى.
- اليمەنت الا الماي جۇرگەن وتباسى ەگەر دە تابىسسىز قالسا، ولارعا قاراجات الۋعا مۇمكىندىك بولادى. ءبىراق ول ءۇشىن مىندەتتى تۇردە بورىشكەردىڭ ەشقانداي مۇمكىندىگى بولماۋى كەرەك. بۇل قاشىپ جۇرگەن ازاماتتار تۋرالى ەمەس، شىنىمەن دە مۇمكىندىگى جوق، جۇمىسى جوق، الاتىن مۇلكى جوق، جۇمىس ىستەيتىن جاعدايى جوق بولعان كەزدە اليمەنتتىك قورعا جۇگىنۋگە بولادى. وسى ماسەلە قازىر قارالۋدا، ءبىراق ءالى تۇپكىلىكتى شەشىمىن تاپقان جوق، - دەدى سنەجانا يماشيەۆا.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا 12 مىڭ بورىشكەر ءوز بالالارىنا 18 ميلليارد تەڭگە اليمەنت قارىز.