اۋەجايدا بەيتانىس ادامنىڭ سالەمدەمەسىن الماڭىز - پوليتسيا ەسكەرتۋ جاسادى
سەمەي. KAZINFORM - پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى اۋەجايدا بەيتانىس ادامنىڭ سومكەسىن نەمەسە سالەمدەمەسىن الىپ جۇرۋگە كەلىسۋدىڭ ارتى اۋىر سالدارعا اكەلۋى مۇمكىن ەكەندىگىن ەسكەرتتى.
اباي وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، سالەمدەمەنىڭ ىشىندە ەسىرتكى، قارۋ-جاراق، وق-ءدارى، جارىلعىش زاتتار، قىلمىستىق جولمەن الىنعان اقشا نەمەسە باسقا دا تىيىم سالىنعان زاتتار بولۋى ىقتيمال.
مۇنداي جاعدايدا «تەك جەتكىزىپ بەردىم» دەگەن ءۋاج قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىكتەن بوساتپايدى.
- «تەك 5 مينۋت ۇستاي تۇرساڭىز»، «ۆوكزالعا نەمەسە اۋەجايعا دەيىن الىپ جۇرسەڭىز»، «اقىسىن تولەيمىن»، «سۇراق قويما» دەگەن سياقتى وتىنىشتەر - قاتەرلى بەلگى. سوندىقتان بەيتانىس ادامنىڭ سومكەسىن نەمەسە سالەمدەمەسىن قابىلداماڭىز، تاسىمالداماڭىز. ەگەر سىزگە اقشا ۇسىنىلسا وندا بىردەن باس تارتىپ، مۇمكىن بولسا دەرەكتەرىن، اتاپ ايتقاندا كولىك ءنومىرىن، سىرتقى بەينەسىن ەستە ساقتاڭىز. وزىڭىزگە قىسىم كورسەتىلسە نەمەسە قانداي دا كۇمان تۋىنداسا دەرەۋ 102 نومىرىنە حابارلاسىڭىز، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن اباي وبلىسىندا قولايسىز اۋا رايىندا جولعا شىققان جۇرگىزۋشىلەرگە ايىپپۇل سالىنعانى حابارلانعان.