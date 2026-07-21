اۋەجاي، ۆوكزال جانە پورتتارعا اتاۋ بەرۋ قاعيدالارى وزگەردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ۇكىمەتى اۋەجايلارعا، پورتتارعا، تەمىرجول ۆوكزالدارىنا، مەترو ستانسيالارىنا، اۆتوۆوكزالدارعا جانە مەملەكەتتىك مەنشىكتەگى وزگە دە نىساندارعا اتاۋ بەرۋ قاعيدالارىنا وزگەرىس ەنگىزدى. ءتيىستى وزگەرىستەر 2026 -جىلعى 14 -شىلدەدەگى ۇكىمەت قاۋلىسىمەن بەكىتىلدى.
جاڭارتىلعان قاعيداعا سايكەس، قازاقستان مەن الەمدىك قاۋىمداستىق الدىندا ەڭبەگى سىڭگەن كورنەكتى مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرلەرىنىڭ، عىلىم، مادەنيەت جانە باسقا دا سالا وكىلدەرىنىڭ ەسىمى مەملەكەتتىك مەنشىك نىساندارىنا ولار قايتىس بولعاننان كەيىن كەمىندە بەس جىل وتكەن سوڭ عانا بەرىلەدى.
بۇل تالاپتىڭ ەل تاۋەلسىزدىگىن نىعايتۋعا ايرىقشا ۇلەس قوسقان ازاماتتارعا قاتىسى جوق.
سونىمەن قاتار مەملەكەتتىك مەنشىك نىساندارىنا اتاۋ بەرۋ، ولاردىڭ اتاۋىن وزگەرتۋ نەمەسە ناقتىلاۋ، ترانسكريپتسياسىن تۇزەتۋ، سونداي-اق مەملەكەتتىك جانە مەملەكەت قاتىساتىن زاڭدى تۇلعالارعا جەكە اتاۋ بەرۋ كەزىندە ۇسىنىلاتىن قۇجاتتار ءتىزىمى ناقتىلاندى.
ەندى ونوماستيكا سالاسىنداعى ۋاكىلەتتى ورگانعا:
— ورتالىق مەملەكەتتىك ورگاننىڭ نەمەسە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاننىڭ ءوتىنىشحاتى؛
— وكىلدى جانە اتقارۋشى ورگانداردىڭ بىرلەسكەن شەشىمى (ورتالىق مەملەكەتتىك ورگاندارعا قارايتىن نىسانداردان باسقا) ؛
— زاڭدى تۇلعا ۇجىمىنىڭ جينالىس حاتتاماسى؛
— نىسان باسشىسىنىڭ ۇسىنىس حاتى؛
— اتاۋ بەرۋدى نەمەسە وزگەرتۋدى نەگىزدەيتىن انىقتامالىق جانە مۇراعات ماتەريالدارى؛
— ەسىمى بەرىلەتىن تۇلعانىڭ ءومىربايانى تۋرالى مالىمەتتەر؛
— اتاۋ بەرۋگە نەمەسە وزگەرتۋگە بايلانىستى جۇمىستاردى قارجىلاندىرۋعا قاتىستى اقپارات ۇسىنىلۋى ءتيىس.
قۇجاتتاردى قاراۋ مەرزىمى دە ايقىندالدى. ۋاكىلەتتى ورگان قۇجاتتاردى العاننان كەيىن ءۇش جۇمىس كۇنى ىشىندە رەسپۋبليكالىق ونوماستيكا كوميسسياسىنىڭ قورىتىندىسىن ءتيىستى ورتالىق مەملەكەتتىك ورگاندارعا نەمەسە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارعا جولدايدى.
كوميسسيا ماقۇلداعان جاعدايدا، ورتالىق مەملەكەتتىك ورگاندار نەمەسە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار نىسانعا اتاۋ بەرۋ نەمەسە ونى وزگەرتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدايدى. ال زاڭنامادا كوزدەلگەن جاعدايلاردا كوميسسيانىڭ قورىتىندىسى قوسا بەرىلىپ، ۇكىمەت قاۋلىسىنىڭ جوباسى ەنگىزىلەدى.
قاۋلى 2026 -جىلعى 17 -شىلدەدەن باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلدى.