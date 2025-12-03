اۋەجاي قىزمەتىندەگى قازىرگى تاريف ساياساتىن قايتا قاراۋعا باسا ءمان بەرۋ كەرەك - مەملەكەت باسشىسى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى وڭىرلىك جۇك اۆياحابتارىن دامىتۋ جونىندە كەڭەس بارىىندا ۇكىمەتكە اۋە حابتارىن دامىتۋدىڭ ناقتى ماسەلەلەرىن شۇعىل تۇردە شەشۋ جونىندە تاپسىرما بەردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
جيىن بارىسىندا پرەزيدەنت قوردالانعان ماسەلەلەردى شەشۋدى كەيىنگە قالدىرىپ، ءتيىستى قۇجات قابىلداماي وتىرعان سالالىق مينيسترلىكتىڭ جۇمىسىن سىنعا الدى.
- اۋەجاي قىزمەتىندەگى قازىرگى تاريف ساياساتىن قايتا قاراۋعا باسا ءمان بەرۋ كەرەك. سوڭعى 10 جىلدا باعا ءبىر-اق رەت، ياعني بيىل عانا ءوستى. تاريفتەردى ۇستاپ تۇرۋ ينفراقۇرىلىمنىڭ توزۋىنا اكەلەدى. مۇنى تاجىريبە انىق كورسەتتى. باعانى قايتا قاراۋ قالىپتاسقان جاعدايدى وزگەرتۋگە كەپىل بولۋعا ءتيىس. سونىمەن قاتار باعانىڭ كۇرت كوتەرىلۋىن بولدىرماۋ ءۇشىن وڭتايلاندىرىلعان ءتاسىل قولدانۋ قاجەت. «ءتاريفتى ينۆەستيتسياعا ايىرباستاۋ» قاعيداتىن ەنگىزۋ الداعى جىلدارى سالانى دامىتۋدىڭ نەگىزگى شارتى بولۋى كەرەك. قولايلى ىسكەرلىك ورتا قۇرۋ - ستراتەگيالىق مىندەت. ينۆەستورلاردى مۇقيات تىڭداعان ءجون. اۋەجايلارداعى اۆياتسيالىق ەمەس قىزمەتتى شەكتەن تىس رەتتەۋ كوپتەگەن تۇيتكىل تۋىنداتىپ وتىر. كونكۋرستار ارقىلى كومپانيالاردى ىرىكتەۋ بارىسىندا بيۋروكراتيالىق كەدەرگى جاساۋدى، كەلىسىمدەردىڭ مەرزىمىن شەكتەۋدى توقتاتۋ كەرەك، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى اۆياوتىن ماسەلەسىن تۇبەگەيلى شەشۋدى تاپسىرعان بولاتىن.