Aitu - مەملەكەتتىك قىزمەت ءۇشىن: حالىققا WhatsApp پەن Telegram-دى قولدانۋعا شەكتەۋ جوق
استانا. KAZINFORM - سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى جەكە ماقساتتا شەتەلدىك سەرۆيستەردى قولدانۋعا ەش تىيىم سالىنبايتىنىن حابارلايدى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، ب ا ق- تا تارالىپ جاتقان WhatsApp ،Telegram جانە باسقا دا شەتەلدىك مەسسەندجەرلەردى قولدانۋعا تىيىم سالىنادى دەگەن اقپارات شىندىققا جاناسپايدى.
- Aitu مەسسەندجەرىن ەنگىزۋ باستاماسى تەك ورتالىق جانە جەرگىلىكتى مەملەكەتتىك ورگاندارعا، سونداي-اق كۆازيمەملەكەتتىك سەكتور ۇيىمدارىنا قىزمەتتىك كوممۋنيكاتسيا ءۇشىن عانا ۇسىنىلادى. ول مەملەكەتتىك قىزمەتكەرلەر تەك جۇمىس بارىسىندا پايدالاناتىن اقپاراتپەن قاۋىپسىز الماسۋدى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا قولدانىلادى. ماقساتى - اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىن ارتتىرۋ جانە قورعالعان سيفرلىق ورتاعا كوشۋ، - دەپ ءتۇسىندىردى مينيسترلىك.
Aitu قىزمەتتىك حات الماسۋدىڭ، جۇمىس چاتتارىنىڭ، جەدەل حابارلامالاردىڭ جانە مەملەكەتتىك سيفرلىق پلاتفورمالارمەن ءوزارا ارەكەتتەسۋدىڭ نەگىزگى قۇرالىنا اينالادى. ونىڭ باستى ارتىقشىلىعى - بارلىق سەرۆەرلەر قازاقستان اۋماعىندا ورنالاسقان، بۇل دەرەكتەردى قورعاۋ تالاپتارىنا سايكەس كەلەدى جانە جۇيەنى مەملەكەتتىك ورگاندار ءۇشىن سەنىمدىرەك ەتەدى.
Aitu شەتەلدىك مەسسەندجەرلەردى ازاماتتاردىڭ جەكە ومىرىندە الماستىرمايدى جانە وعان «كەدەرگى كەلتىرمەيدى»، ول تەك مەملەكەتتىك سەكتورداعى جۇمىس پروتسەستەرى ءۇشىن قورعالعان ارنانى قامتاماسىز ەتەدى.
بۇدان بۇرىن پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ مەملەكەت باسشىسىنىڭ جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ ماسەلەلەرى جونىندەگى كەڭەستە بەرگەن تاپسىرمالارىن جۇزەگە اسىرۋ بويىنشا سيفرلىق شتاب وتىرىسىن وتكىزدى. وندا وسى جىلدىڭ 15- قىركۇيەگىنە دەيىن مەملەكەتتىك ورگاندار قىزمەتكەرلەرىنىڭ AITU ۇلتتىق مەسسەندجەرىنە كوشەتىنى بەلگىلى بولدى.