Aitu, eGov, eOtinish: ەندى ازاماتتار ينتەرنەت بالانسى بولماسا دا قىزمەت الا الادى
استانا. KAZINFORM - سيفرلىق شتابتىڭ شەشىمىنە سايكەس ازاماتتارعا بالانس ءنول نەمەسە تەرىس بولعان جاعدايدا دا eGov, Aitu جانە eOtinish قىزمەتتەرىنە قولجەتىمدىلىك قامتاماسىز ەتىلەدى، دەپ حابارلايدى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ توراعالىعىمەن وتكەن سيفرلىق شتابتا مەملەكەت باسشىسىنىڭ سيفرلاندىرۋ سالاسىنداعى العا قويعان مىندەتتەرىن جۇزەگە اسىرۋ باعىتىندا ءبىرقاتار شەشىم قابىلداندى.
سيفرلىق شتاب شەشىمىمەن:
● بيىلعى 15-قىركۇيەكتەن باستاپ Aitu, eGov, eGov Business, eOtinish قىزمەتتەرى مەن اقپاراتتىق جۇيەلەرىنە قولجەتىمدىلىكتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن نولدىك تاريفتەۋدى قولدانۋدى ىسكە قوسۋ؛
● وسى جىلدىڭ 20-قىركۇيەگىنە دەيىن Smart Bridge پلاتفورماسىندا كوممەرسيالىق IT شەشىمدەردى قىزمەتتەرمەن كەدەرگىسىز ينتەگراتسيالاۋ مۇمكىندىگىن قامتاماسىز ەتۋ؛
● Qaztech پلاتفورماسىندا ءىت شەشىمدەرىنىڭ شەكتى قۇنى بويىنشا قويىلاتىن تالاپتاردى قوسپاعاندا، ءىرى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن ءتيىستى قۇقىقتىق اكتىلەرگە وزگەرىستەر ەنگىزۋ؛
● جىل سوڭىنا دەيىن جاساندى ينتەللەكت ارقىلى مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى تسيفرلاندىرۋدى قامتاماسىز ەتۋ.
- Aitu, eGov, eGov Business, eOtinish قىزمەتتەرى مەن اقپاراتتىق جۇيەلەرى ءۇشىن نولدىك تاريفتەۋدى پايدالانۋ ازاماتتاردىڭ موبيلدى شوتىنداعى بالانس ءنول نەمەسە تەرىس بولعان جاعدايدا مەملەكەتتىك رەسۋرستارعا كەپىلدىك بەرەتىن قولجەتىمدىلىكتى قامتاماسىز ەتەدى. مۇنداي قادام حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىقتارىنا تۇسەتىن جۇكتەمەنى ايتارلىقتاي ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى جانە digital by default فورماتىنا كوشۋدىڭ ماڭىزدى كەزەڭىنە اينالادى، - دەپ اتاپ ءوتتى ۆەدومستۆو.
ءبىرقاتار شەت ەلدەردە وسىعان ۇقساس تەتىكتەر قازىردىڭ وزىندە بار. ەستونيادا X- Road جانە e-Services پلاتفورمالارىنا تەگىن قولجەتىمدىلىك قامتاماسىز ەتىلگەن، سينگاپۋردا تەلەكوممۋنيكاتسيا وپەراتورلارى SingPass, Gov.sg, MyInfo قىزمەتتەرىنە نولدىك ترافيك ۇسىنادى.
Smart Bridge قوسا العاندا، جەكە ءىت شەشىمدەرىن مەملەكەتتىك قىزمەتتەرمەن ينتەگراتسيالاۋ يننوۆاتسيالاردى ەنگىزۋ جانە دەربەس دەرەكتەردى قورعاۋ جونىندەگى بارلىق تالاپتى ساقتاي وتىرىپ، بيزنەس پەن مەملەكەت اراسىنداعى ءوزارا ءىس- قيمىلدى نىعايتۋ ءۇشىن جاڭا مۇمكىندىكتەر اشادى.
بۇگىنگى تاڭدا پلاتفورما ارقىلى 14,6 مىڭنان استام ءوتىنىم بەرىلدى. اۋقىمدى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن Qaztech پلاتفورماسىندا IT شەشىمدەردىڭ قۇنى جانە اۆتوماتتاندىرىلعان فۋنكتسيالارىنىڭ سانى بويىنشا شەكتەۋلەر الىنىپ تاستالادى. بۇرىن ءبىر ءونىمدى ازىرلەۋ 15 مىڭ ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشتەن اسپاۋى كەرەك بولاتىن، مەرزىمى 6 ايمەن شەكتەلدى، اۆتوماتتاندىرىلعان فۋنكتسيالاردىڭ سانى نەبارى 3 ەۋ عانا ەدى. ەندى جاڭا ءتاسىل كەدەرگىلەردى جويادى، ۋقىمدى جانە كەشەندى شەشىمدەردى جەدەل ازىرلەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، وتاندىق تسيفرلىق تەحنولوگيالاردىڭ قولدانۋ اياسىن كەڭەيتۋ ءۇشىن جاعداي جاسايدى.
ايتا كەتەيىك، قازىر 1408 مەملەكەتتىك قىزمەتتىڭ 368 ءى تولىق اۆتوماتتاندىرىلعان، تاعى 984 ءىن ودان ءارى سيفرلاندىرا تۇسۋگە بولادى، ال 56 قىزمەت پرواكتيۆتى فورماتقا كوشىرىلگەن. جاساندى ينتەللەكتىنى قولدانا وتىرىپ، مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى سيفرلاندىرۋ جونىندەگى شەشىم پرواكتيۆتى فورماتتى قولدانۋ ارقىلى ولاردى كورسەتۋ ساپاسىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
وسىدان بۇرىن سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى جەكە ماقساتتا شەتەلدىك سەرۆيستەردى قولدانۋعا ەش تىيىم سالىنبايتىنىن حابارلاعان ەدى. Aitu مەسسەندجەرىن ەنگىزۋ باستاماسى تەك ورتالىق جانە جەرگىلىكتى مەملەكەتتىك ورگاندارعا، سونداي-اق كۆازيمەملەكەتتىك سەكتور ۇيىمدارىنا قىزمەتتىك كوممۋنيكاتسيا ءۇشىن عانا ۇسىنىلادى.