Air Astana تاياۋ شىعىسقا رەيستەردى توقتاتادى
استانا. قازاقپارات - Air Astana كومپانيالار توبى 3-ناۋرىزدى قوسا العانعا دەيىن تاياۋ شىعىس ەلدەرىنە بارلىق رەيستى توقتاتادى.
شەشىم قازاقستاننىڭ اۆياتسيالىق اكىمشىلىگىنىڭ تاياۋ شىعىس ەلدەرىنە ۇشۋعا تولىق تىيىم سالۋ تۋرالى نۇسقاماسىنا سايكەس قابىلداندى.
- اۋەكومپانيا جاعدايدى مۇقيات قاداعالاۋدى جالعاستىرۋدا جانە كەز كەلگەن وزگەرىستەر تۋرالى جولاۋشىلارعا اقپارات بەرەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، يزرايل بۇگىن تەگەرانعا «پريەۆەنتيۆتىك سوققى» جاسادى.
تاياۋ شىعىستاعى جاعدايعا بايلانىستى الماتى مەن استانادان ۇشىپ شىققان ۇشاقتار كەرى ورالاتىنى بەلگىلى بولدى.
يران يزرايلگە قارىمتا جاۋاپ رەتىندە بىرنەشە زىمىران جىبەردى.
ال قازاقستاننىڭ س ءى م يرانداعى قازاقستان ازاماتتارىنىڭ اراسىندا زارداپ شەككەندەر جوق ەكەنىن مالىمدەدى.
سونىمەن قاتار، پرەزيدەنت يرانداعى جاعدايعا بايلانىستى قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرى بويىنشا تاپسىرما بەرگەن ەدى.