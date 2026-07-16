KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    Air Astana دۋبايعا رەيستەردى تاعى توقتاتادى

    استانا. قازاقپارات - Air Astana اۋە كومپانياسى دۋباي باعىتى بويىنشا رەيستەردى ۋاقىتشا توقتاتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.

    Air Astana cancels Dubai flights from Almaty and Astana until end of March
    Photo credit: Soltan Zheksenbekov/Qazinform News Agency

    بۇل ورمۋز شىعاناعىنداعى جانە تاياۋ شىعىس ايماعىنداعى جاعدايدىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى قابىلدانعان.

    كومپانيا مالىمەتىنشە، دۋبايعا ۇشاتىن رەيستەر 21-شىلدەدەن باستاپ 31-تامىزعا دەيىن ورىندالمايدى. ال 21-شىلدەگە دەيىنگى رەيستەر جولاۋشىلاردى كەرى قايتارۋ ءۇشىن جۇزەگە اسىرىلادى.

    اۋە كومپانياسى جولاۋشىلارعا بىرنەشە مۇمكىندىك ۇسىندى: بيلەتتەردىڭ تولىق قۇنىن ساتىپ العان جەرى بويىنشا قايتارۋ نەمەسە ساپار كۇنىن كەيىنگە اۋىستىرۋ. سونداي-اق Air Astana-نىڭ باسقا حالىقارالىق باعىتتارىنا تەگىن قايتا برونداۋ مۇمكىندىگى بەرىلەدى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ايىر استانا 15-شىلدەدەن باستاپ دۋبايعا رەيستەردى قايتا ىسكە قوساتىنىن حابارلاعانبىز.

    بيلىك جانە ساياسات
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور