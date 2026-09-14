AI- كينونىڭ ورتاق ۇلگىسى ازىرگە جوق - ايزاتۋللا حۋسسەين
استانا. KAZINFORM - الەمدە AI- كينو ەندى دامىپ كەلە جاتقان باعىتتاردىڭ ءبىرى. سوندىقتان ونىڭ ناقتى ۇلگىسى ءالى قالىپتاسقان جوق. اۆتورلار ءتۇرلى جانر مەن فورماتتا تاجىريبە جاساپ ءجۇر.
بۇل تۋرالى Astana AI Film Festival (AAIFF) نەگىزىن قالاۋشى ايزاتۋللا حۋسسەين ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ءتۇرلى ەلدەن تۇسكەن مىڭداعان جۇمىستى سارالاۋ AI- كينونىڭ ناقتى ءبىر ۇلگىسى ءالى قالىپتاسپاعانىن كورسەتكەن. كەي اۆتورلار جاساندى ينتەللەكت كومەگىمەن ءداستۇرلى كينونىڭ ۇلگىسىن قايتالاۋعا تىرىسادى. ەندى ءبىرى ۇيرەنشىكتى كينوعا ۇقسامايتىن جوبالار جاساپ ءجۇر.
- AI- كينونىڭ باعىتى مەن ۇلگىسى ءالى قالىپتاسىپ كەلەدى. بۇرىن بەلگىلى ءبىر باعىت بىرنەشە اي بويى ساقتالاتىن. ءقازىر ءبارى كۇن سايىن دەرلىك وزگەرىپ جاتىر، - دەدى ايزاتۋللا حۋسسەين.
ول ءار ەلدەن تۇسكەن جۇمىستاردىڭ ەرەكشەلىگىنە دە توقتالدى. ماسەلەن، وڭتۇستىك كورەيادان ۇسىنىلعان جوبالاردىڭ اراسىندا نۋار مەن حوررورعا جاقىن تۋىندىلار كوپ. كەڭسە ءومىرىن كورسەتەتىن سيۋجەتتەر دە ءجيى كەزدەسەدى.
قىتايلىق اۆتورلار انيماتسياعا جيى جۇگىنەدى. ولاردىڭ تۋىندىلارىنان وزىندىك كوركەمدىك مانەر بايقالادى.
قازاقستاندىق اۆتورلاردىڭ جۇمىستارىندا ۇلتتىق ناقىش پەن بولاشاق بەينەسى قاتار كورىنىس تابادى. فانتاستيكالىق سيۋجەتتەردە كيىز ءۇي، دالا مەن روبوتتار كەزدەسەدى.
ايزاتۋللا حۋسسەيننىڭ ايتۋىنشا، ءقازىر كوڭىل كوتەرۋگە ارنالعان قاراپايىم AI- كونتەنت پەن تولىققاندى AI- كينونىڭ اراجىگىن اجىراتۋ قيىن.
- بىرەۋلەر ءداستۇرلى كينونى قايتالاۋعا تىرىسادى. ەندى بىرەۋلەر تاجىريبە جاساپ، كينوعا مۇلدە ۇقسامايتىن دۇنيە ۇسىنادى. ءبىراق سونىسىمەن قىزىق، - دەدى ول.
ايزاتۋللا حۋسسەين فەستيۆال AI- كينونىڭ ودان ءارى دامۋىنا ىقپال ەتىپ، جاساندى ينتەللەكت قولدانىلاتىن كينو مەن ويىن-ساۋىقتىڭ جاڭا ءتۇرىن قالىپتاستىرۋعا سەپ بولادى دەپ ەسەپتەيدى.
- فەستيۆالىمىز جاڭا ءبىر ۇلگى مەن اتاۋدىڭ قالىپتاسۋىنا كومەكتەسەدى دەپ ۇمىتتەنەمىن، - دەدى ايزاتۋللا حۋسسەين.
بۇعان دەيىن الماس جالي الداعى ەكى-ءۇش جىلدا AI فيلمدەردى ءداستۇرلى كينودان اجىراتۋ قيىن بولاتىنىن ايتقان ەدى.