12:41, 26 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
ۆاشينگتوندا ءولىم جازاسى ەنگىزىلدى
استانا. قازاقپارات - ۆاشينگتوندا اۋىر قىلمىس ءۇشىن ءولىم جازاسى ەنگىزىلدى. ءتيىستى جارلىققا پرەزيدەنت دونالد ترامپ قول قويدى. ياعني كىسى ولتىرگەندەرگە ەندى ەڭ اۋىر جازا تاعايىندالۋى مۇمكىن.
ونىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، كەيىنگى جىلدارى ا ق ش- تىڭ باس شاھارىندا قىلمىس كوبەيگەن. سوندىقتان 1981 -جىلى وزگەرگەن زاڭ قايتا كۇشىنە ەنەدى. اق ءۇي اكىمشىلىگىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، ۆاشينگتوندا نيۋ- يورككە قاراعاندا 6 ەسە كوپ قىلمىس جاسالادى. ا ق ش باس پروكۋرورى پەم بوندي الداعى ۋاقىتتا ءولىمى جازاسىن وزگە شتاتتارعا دا ەنگىزۋگە نيەتتى ەكەنىن جەتكىزدى.
