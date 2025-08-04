اشىعۋ ارقىلى ءتۇرلى اۋرۋدىڭ الدىن الۋعا بولادى - ا ق ش عالىمدارى
استانا. قازاقپارات - اشىعۋ ورگانيزمدى ساقتاۋعا كومەكتەسەدى دەگەن پىكىر عالىمدار اراسىندا كوپ جىلدار بويى تالقىلانىپ كەلگەن.
ەندى بۇل تەورياعا عىلىمي دالەلدەر تابىلدى، دەپ جازادى شەتەلدىك ب ا ق.
جۋىردا وڭتۇستىك كاليفورنيا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى وسى تاقىرىپتا عىلىمي-زەرتتەۋ جۇمىستارىن جاسادى. ناتيجەسىندە ولار اشىعۋ يممۋندىق جۇيەنىڭ جاڭارۋى ەكەنى دالەلدەندى.
عالىمدار جارتى جىل بويى تىشقاندارعا تاجىريبە جۇرگىزگەن. ولاردى 4 كۇن تاماقسىز قالدىرعاندا لەيكوتسيتتەر كولەمى ازايىپ، قايتا تاماقتاندىرعاندا يممۋندى جاسۋشالار دەڭگەيى كوتەرىلگەنى انىقتالادى.
وسىدان كەيىن ا ق ش عالىمدارى ازداعان ۋاقىت تاماق ىشپەۋ پايدالى دەگەن قورىتىندى شىعاردى. ويتكەنى، اشىعۋ كەزىندە ەسكى جاسۋشالار ءولىپ، جاڭالارى قالىپتاسادى. وسىلايشا، ءتۇرلى اۋرۋلاردىڭ الدىن الۋعا بولادى، دەلىنگەن زەرتتەۋ ماقالادا.
قاتتى سۋىق تيگەندە ادامنىڭ تاماقتانعىسى كەلمەيتىندىگى وسىدان. سەبەبى، ورگانيزمنىڭ قورعاۋشى رەاكسياسى پايدا بولىپ، جاڭا جاسۋشالار قالىپتاسادى.
بۇل تاجىريبە قاتەرلى ىسىك، گەپاتيت، ج ي ت س اۋرۋلارىنا شالدىققاندارعا دا پايدالى.