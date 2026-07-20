ماشكيەۆيچ اكىمشىلىكتىڭ ەسىگىن تەۋىپ كىرەتىن - عالىمجان جاقيانوۆ
اليۋميني، فەرروقورىتپا زاۋىتتارىن جانە 2 ءىرى ەلەكتر ستانسالاردى يەلەنگەن توپتىڭ سەركەسى - ا. ماشكيەۆيچ ەدى. الدىندا بۇل مىرزا اكىمشىلىكتىڭ ەسىگىن تەۋىپ كىرىپ جانە قاسىنا قارۋلى ساقشىلارىن ەرتىپ جۇرەدى دەپ ەستىگەنمىن. «نە ىستەيمىز؟» دەپ اپپارات جەتەكشىم ۆ. برىنكين سۇرادى.
ول ماعان: «مىنا اكىمشىلىك مەملەكەت ءۇيى. ال ءسىز اكىم رەتىندە حالىقتىڭ اتىنان سويلەيسىز. پرەزيدەنتتىڭ، مەملەكەتتىڭ سەنىمدى وكىلىسىز.
ال، بۇلاردىڭ قارۋ اسىنىپ مەملەكەت عيماراتىندا جۇرگەنى ەشقانداي زاڭدىلىققا دا، ەتيكەتكە دە جاتپايدى» دەپ، مەن ويلاعان سوزدەردى ايتتى. ءيا، نامىس دەگەن بار عوي. «قارۋلى كۇزەتىنىڭ كىرۋىنە تىيىم سالىنسىن. كەلگەندەر بەلگىلى ەرەجە بويىنشا كىرسىن. ءبىز ءۇشىن بارلىق ادام تەڭ» دەدىم.
مىنە، ماشكيەۆيچ كەلىپ، ادەتتەگىدەي كەزەكسىز كىرەيىن دەگەندە، قاتال توسقاۋىلعا تاپ بولىپ، ەل قاتارلى كەزەككە تۇرۋعا ءماجبۇر بولدى. كەزدەسۋىمىزگە كەرەكتى مامانداردى شاقىرىپ، اشىق، جاريالى تۇردە وتىرىس ءوتتى. ول ءتۇن ورتاسىنا دەيىن سوزىلدى…
ەڭ باستى ماسەلەلەر - سالىقتىڭ تولىق تولەمى، زاۋىتتاعى جۇمىسشىلاردىڭ ەڭبەكاقىسىن كوتەرۋ، ەكولوگيا ماسەلەسى جانە وبلىستىڭ الەۋمەتتىك باعدارلامالارىنا قاتىسۋ.
اڭگىمەنىڭ بۇلاي ءوربيتىنىن ويلاماعان ماشكيەۆيچ كومەككە ءوزىنىڭ ەكونوميستەرى مەن يۋريستەرىن شاقىردى. ءۇزىلىس كەزدەرىندە مەنىمەن وڭاشا سويلەسكىسى كەلدى. ۇيرەنشىكتى ادىسىمەن مەنىڭ جەكە باسىمنىڭ نە تىلەيتىنىن سۇراماقشى بولدى.
«قانداي بۇيىمتايلارىڭ بار، ايتپەسە بولەك شىعىپ داستارقان قۇرايىق نەمەسە الماتىعا كەلىڭىز - اۋەجايدان ءوزىم قارسى الامىن، قالاعانىڭىزدىڭ ءبارىن ۇيىمداستىرامىز» دەپ، تاعى باسقا دا «مايلى جىلىكتەرىن» جىلپىلداپ ۇسىنا باستادى.
ءوزىم ءۇشىن ەشنارسەگە اۋرە بولماي-اق قويسىن، تەك ءوزىنىڭ زاڭدى مىندەتتەرىن ورىنداسىن جانە بار جومارتتىعىن مىنا حالىققا كورسەتسىن دەدىم. سەنبەدى عوي دەيمىن. ويتكەنى ءبىرىنشى كەزدەسۋىمىز ناتيجەسىز قالدى.
ءبىراز كۇن وتە مەنى تەلەفونمەن تاعى ۇگىتتەدى. ايتقانىمنان قايتپادىم. بىرنەشە كىسىنى جۇمسادى. اراسىندا مينيسترلەر دە تەلەفون سوقتى. ولارعا دا جاعدايدى ءتۇسىندىردىم. ماشكيەۆيچتىڭ شىدامى تاۋسىلىم، مەنى جامانداپ «جوعارىعا» ايتقان سياقتى. «نە بولسا، ول بولسىن، كوپ بولسا قىزمەتتەن بوساتار» دەپ قىرسىعىپ جاتىپ الدىم جانە ماشكيەۆيچتىڭ ايتقانىنا كونبەيتىنىمە ىشتەي بەكىنىپ الدىم.
اياعىندا ماشكيەۆيچ ءوز توبىمەن كەلىپ، كوتەرىلگەن ماسەلەلەر بويىنشا شارتقا قول قويدى.
بۇدان بىلاي قارىم-قاتىناسىمىز وسى شارتقا بايلانىستى بولاتىنىنا كەلىستىك. وسىنداي كەزدەسۋدى جىلىندا ءبىر رەت وتكىزىپ، جىل قورىتىندىلارىن قاراپ، جاڭا شارتتارعا قول قويىپ جۇردىك.
جىلدان جىلعا سالىق تولەمدەرى دە قوماقتى ءوسىپ، جۇمىسكەرلەردىڭ ايلىعى دا 2-3 مىڭ تەڭگەگە كوتەرىلىپ وتىردى. باسقا دا تالاپتارىمىز ورىندالدى.
ماشكيەۆيچپەن رەسمي جەرلەردە عانا كەزدەسىپ ءجۇردىم. ءبىر رەت قانا الماتىعا بارىپ، قوناق ۇيدە ونىمەن وتىرىپ شاي ىشكەنىم بار. وندا دا اقىسىن ءوز قالتامنان تولەدىم…
شەتەلدىك ينۆەستورلارمەن قارىم-قاتىناسىمدا ولارعا تيتتەي دە تاۋەلدى بولماۋعا تىرىستىم. ءتىپتى جاڭاعىداي شايدىڭ اقىسىنا دەيىن تياناقتاپ ءجۇردىم.
ەسەسىنە ەشكىم مەنى «ەلدىڭ قامىن ويلاماي، شەتەلدىكتەردىڭ سويىلىن سوعىپ ءجۇردى، نە بولماسا بىردەمەسىن جەپ قويدى دەپ كىنالاي المايدى...».
عالىمجان جاقيانوۆ
دەرەككوز: Dalanews.kz
***
عالىمجان ءبادىلجان ۇلى جاقيانوۆ (8-مامىر 1963-جىل، كۇرشىم اۋدانى، شىعىس قازاقستان وبلىسى) - قازاقستاندىق ساياساتكەر ءارى كاسىپكەر. قازاقستاننىڭ دەموكراتيالىق تاڭداۋى وپپوزيتسيالىق قوزعالىسى نەگىزىن قالاۋشىلارىنىڭ ءبىرى. 1997- 2001 -جىلدارى پاۆلودار وبلىسىنىڭ اكىمى جانە 1994- 1997 -جىلدارى سەمەي وبلىسىنىڭ اكىمى بولعان. جاقيانوۆ قىزمەت بابىن اسىرا پايدالاندى دەگەن ايىپپەن 2002- 2006 -جىلدار ارالىعىندا تۇرمەدە وتىرعان. 2012 -جىلى وتباسىمەن بىرگە ا ق ش- تىڭ بوستون قالاسىنا كوشىپ، سلوان مەكتەبىنىڭ MBA باعدارلاماسىنا ماسساچۋسەس تەحنولوگيالىق ينستيتۋتىندا وقىعان. 2013 -جىلى ول ەندى ساياساتپەن دە، جەكە بيزنەسپەن دە اينالىسپايتىنىن مالىمدەگەن.