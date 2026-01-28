اشكوز، كورسەقىزار، جەمقورلىققا بەيىم ادام ەشقاشان پاتريوت بولا المايدى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىندە وتكەن جيىندا سويلەگەن سوزىندە ساۋاتسىز، اسىرەسە اشكوز، كورسەقىزار، جەمقورلىققا بەيىم ادام ەشقاشان پاتريوت بولا المايتىنىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى جازدى.
- قارجىلىق بارلاۋ قىزمەتكەرلەرىنەن ناعىز جاۋاپكەرشىلىك پەن جاسامپازدىق تۇرعىسىنان قارايتىن وتانشىلدىقتى تالاپ ەتەمىن. مۇنداي قاسيەتكە يە ادامدار جەمقورلىقتان، اشكوزدىكتەن، ساۋاتسىزدىقتان ادا بولۋعا ءتيىس. ساۋاتسىز، اسىرەسە اشكوز، كورسەقىزار، جەمقورلىققا بەيىم ادام ەشقاشان پاتريوت بولا المايدى. ارينە، ول ءوزىن پاتريوت ساناۋى، الاۋلاتىپ، جالاۋلاتىپ سويلەۋى مۇمكىن. الايدا ول پاتريوت ەمەس جانە ونى ءبارى بىلەدى. سوندىقتان بۇل ارادا وتانشىلدىقتى دۇرىس تۇسىنە بىلگەنىمىز ابزال. مەن بۇل جونىندە قىزىلوردادا وتكەن ۇلتتىق قۇرىلتاي وتىرىسىندا ايتتىم.
قازىرگى ۋاقىتتا جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ مازمۇنىن قاراپ جاتىرمىز. ءبىز وسى وزگەرىستەر اياسىندا پاتريوتيزم تۋرالى ۇعىمدى ناقتىلاپ، جاۋاپكەرشىلىككە ءارى جاسامپازدىققا قۇرىلعان وتانشىلدىقتى ايقىنداي الامىز دەپ ويلايمىن. ناعىز پاتريوت بارلىق جەردە، ول قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى نەمەسە مەملەكەتتىك مەنشىكتەگى كاسىپورىن بولسىن، جەكە كاسىپكەرلىك نىسانى، ۋنيۆەرسيتەت، مەكتەپ بولسىن، ادال ەڭبەك ەتۋگە ءتيىس. اركىم ءوز جۇمىسىن جاقسى اتقارسا، ونى پاتريوت دەپ سانايمىز. جالپى، تەكسەرۋ شارالارى مەملەكەتتىڭ الەۋمەتتىك مىندەتتەمەلەرىنە قاتىستى جۇمىسقا كەسىرىن تيگىزبەۋى كەرەك. بيۋجەت قاراجاتىن ۋاقتىلى يگەرۋگە دە كەدەرگى كەلتىرمەۋى قاجەت. اقپاراتتىق، كوممەرتسيالىق قاۋىپسىزدىكتى جانە جەكە دەرەكتەردى قورعاۋ ماسەلەسىن نازاردا ۇستاعان ءجون، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىندە جيىن وتكىزگەنىن جازعان ەدىك.