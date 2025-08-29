ادىلەتتى قازاقستاندى قۇرۋ پروتسەسىن ەندى ەشكىم توقتاتا المايدى - قاسىم-جومارت توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ق ر كونستيتۋتسياسىنىڭ 30 جىلدىعىنا ارنالعان كونفەرەنسيادا سويلەگەن سوزىندە ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- ەلىمىزدىڭ ساياسي جۇيەسىندە «كۇشتى پرەزيدەنت - ىقپالدى پارلامەنت - ەسەپ بەرەتىن ۇكىمەت» قاعيداتى ورنىقتى. بۇل بيلىكتە ءوزارا ءتيىمدى بايلانىس پەن تەپە-تەڭدىكتى ساقتاۋعا مۇمكىندىك بەردى. پرەزيدەنتتىڭ جەتى جىلعا ءبىر رەت قانا سايلانۋى ەل تاريحىنداعى اسا ماڭىزدى ساياسي-قۇقىقتىق بەتبۇرىس دەپ ايتۋعا تولىق نەگىز بار. سەبەبى مۇنداي جاعداي قازاقستاندا بۇرىن-سوڭدى بولعان ەمەس.
وسىلايشا، ەلىمىزدە بيلىكتىڭ بىرەگەي ۇلگىسى پايدا بولدى، ياعني، مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسى جاڭا قاعيداعا ساي جۇمىس ىستەي باستادى، سول ارقىلى مەملەكەتتەگى ساياسي ۇدەرىستەر الدەقايدا تۇسىنىكتى، بولجامدى، ايقىن بولا ءتۇستى. ناقتى ايتقاندا، پرەزيدەنتتىڭ جاقىن تۋىستارىنا بيلىك جۇيەسىندە لاۋازىمدى قىزمەت اتقارۋعا تىيىم سالىندى. بيلىكتەگى وتباسىلىققا توسقاۋىل قويىلدى. بۇل دا وتە قاجەتتى قادام بولدى.
- حالىقتىڭ وسى شەشىمى - اسا ماڭىزدى ساياسي-قۇقىقتىق جاڭاشىلدىق، الەمدە بالاماسى جوق كونستيتۋتسيالىق يننوۆاتسيا، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
سونداي-اق مەملەكەت باسشىسى 2019 -جىلدان بەرى ءبىز كەزەڭ-كەزەڭىمەن بىرنەشە ساياسي رەفورما جۇرگىزىپ، ساياسي جۇيەنى دايەكتى تۇردە جاڭعىرتىلعانىنا توقتالدى.
وسى زالدا وتىرعان ازاماتتاردىڭ كوبى سول ۇلكەن وزگەرىستەردىڭ بەل ورتاسىندا ءجۇردى. اشىعىن ايتقاندا، ءبىز ءبىرشاما كەدەرگىگە تاپ بولدىق. ساياسي ورتانىڭ بەلگىلى ءبىر بولىگى قوعامدى جاڭعىرتۋدى كوزدەيتىن باستامالارىمىزعا كۇمانمەن قارادى، ءتىپتى قابىلداي المادى. بۇگىندە ءبىز تاڭداعان ستراتەگيالىق باعىتتىڭ دۇرىس ەكەنىنە كوزىمىز جەتتى. بۇل ەلىمىزدى وركەنيەتتى قوعام قۇرۋ جولىنا باستايدى.
2022 -جىلى وتكەن رەفەرەندۋم ۇلتىمىزدى بۇرىن-سوڭدى بولماعان دەڭگەيدە ۇيىستىرىپ، مەملەكەت الدىنداعى ستراتەگيالىق مىندەتتەردىڭ توڭىرەگىنە توپتاستاردى.
ازاماتتارىمىزدىڭ جاڭا ساياسي باعداردى ءبىراۋىزدان قولداۋى العا ىلگەرىلەۋدەن باسقا جول جوق ەكەنىن ايقىن كورسەتتى.
تاريحي ولشەم تۇرعىسىنان وتە قىسقا ۋاقىت ىشىندە قوعام ساياسي كەمەلدىك پەن ازاماتتىق جاۋاپكەرشىلىكتى كۇشەيتەتىن ىرگەلى وزگەرىستەردى باستان وتكەردى.
- ادىلەتتى قازاقستاندى قۇرۋ پروتسەسىن ەندى ەشكىم توقتاتا المايدى. وتكەنگە ورالۋعا، ەڭ الدىمەن، ەلىمىزدىڭ جاستارى جول بەرمەيدى. ءبىلىمدى جاس ۇرپاق كەلەشەككە كوز تىگەدى. ولار قازاقستاندى جاڭا زاماننىڭ تالابىنا ساي كەلەتىن وركەنيەتتى مەملەكەت رەتىندە كورگىسى كەلەدى، - دەدى پرەزيدەنت.