ادىلەت مينيسترلىگى سوت ورىنداۋشىلارىنا تالاپتى قاتاڭداتپاق
استانا. KAZINFORM - ادىلەت مينيسترلىگى اليمەنت ءوندىرۋ كورسەتكىشىن جاقسارتۋ ءۇشىن سوت ورىنداۋشىلارىنا قويىلاتىن تالاپتاردى قاتاڭداتپاق. بۇل تۋرالى ادىلەت ۆيتسە-ءمينيسترى لاۋرا مەرساليموۆا ايتتى.
سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا جاۋاپ بەرگەن ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، ادىلەت مينيسترلىگى اليمەنت ءوندىرۋ كورسەتكىشىن جاقسارتۋ ءۇشىن ۇنەمى جۇيەلى شارالاردى قابىلداپ كەلەدى.
- قازىرگى ۋاقىتتا ءماجىلىس سوت-اتقارۋشىلىق ءوندىرىستى جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان زاڭ جوباسىن قاراستىرىپ جاتىر. سوت ورىنداۋشىلارىنا تالاپ قاتاڭداتىلاتىن بولادى. مۇنان بولەك، ادىلەت مينيسترلىگى رەتتەلەتىن بارلىق سالانى سيفرلاندىرۋ بويىنشا بەلسەندى ءىس-شارالاردى جۇزەگە اسىرۋدا، - دەدى ول.
تاياۋدا ادىلەت مينيسترلىگىنىڭ ماجبۇرلەپ ورىنداتۋ كوميتەتى سوڭعى ۋاقىتتا ءوزىن سوت ورىنداۋشىسى رەتىندە تانىستىرىپ، مينيسترلىكتىڭ ەمبلەماسىن زاڭسىز پايدالاناتىن جاعدايلار جيىلەگەنىن ەسكەرتكەن ەدى.