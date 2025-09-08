ادەتكە اينالدىرىڭىز
استانا. قازاقپارات - تومەندەگىلەر بارلىعى نەگىزىنەن الەۋمەتتىك ماقساتتار توڭىرەگىندەگى ماسەلەلەرگە قۇرىلعان.
ەگەر جاڭا دوستار تاپقىڭىز كەلسە
كۇلكىنى ەرىكسىز تۋدىرۋدى ۇيرەنىڭىز.
جاڭا اداممەن كوزبەن بايلانىس ورناتىڭىز.
بەيتانىس ادامعا ءوزىڭىزدى تانىستىرىڭىز.
جاڭا تانىسقان ادامعا بىرنەشە سۇراقتار قويىڭىز.
بىرگە كۇلەتىندەي تاقىرىپ تابىڭىز.
بىرەۋمەن كەزدەسۋگە بارۋ ماقسات بولسا
گيگيەناڭىزعا قوسىمشا 20 مينۋت جۇمساڭىز. ۇيدەن دۋش قابىلداماي جانە تولىق جينالماي شىقپاڭىز.
كوبىرەك كۇلىمدەڭىز.
نەگاتيۆتى تاقىرىپتار اينالىپ ءوتىڭىز.
دەنەنى ەركىن ۇستاڭىز.
كوزبەن ورناتىلعان بايلانىستى ۇزبەۋگە تىرىسىڭىز.
فيتنەس- ماقساتتار
ارىقتاۋ كەرەك بولسا
كۇنىنە از پورتسيالارمەن 6 رەت تاماقتانۋ كەرەك.
ۇيقىدان تۇرعاندا 30 مينۋتتان كەيىن تاماقتانۋ كەرەك. بۇل تاماق الماسۋ ءۇردىسى قوسىلاتىن ۋاقىت.
تاڭەرتەڭگى العاشقى 10 مينۋتتى جاتتىعۋعا جۇمساڭىز. 10 مينۋتتىق جاتتىعۋلار نەمەسە سەرۋەندەۋ مەتابوليزمدى جاقسارتادى.
اپتانىڭ 5 كۇنىندە كەم دەگەندە 1 ساعاتتان جاتتىعۋ كەرەك.
تاماق قابىلداۋ الدىندا سۋ ءىشىڭىز.
جاڭا فيزيكالىق بەلسەندىلىكتى تاڭداڭىز. مىسالى، تاۋعا شىعۋ، رافتينگ، يوگا، ءبي جانە ت. ب.
بۇلشىق ەت كولەمىن كوبەيتۋ كەرەك بولسا
تاماق تانۋدا اقۋىزعا (بەلوك) كوپ نازار سالىڭىز.
تاڭەرتەن وتجيمانيە ىستەڭىز. اپتا سايىن اۋىرلىق كولەمىن ارتتىرا بەرۋ كەرەك.
گانتەليا نەمەسە شتانگا كوتەرىڭىز.
سپورتتاعى جەتىستىكتەرىڭىزدى ارتتىرعىڭىز كەلسە
كۇندە كىشى ماقساتتارعا جەتىپ وتىرىڭىز. جەتۋ كەرەك باستى ماقساتتى كىشكەنتاي ىستەلۋ كەرەك ماقساتتارعا ءبولىڭىز.
وزىڭىزگە جەتەكشى تاۋىپ الىڭىز. ول قاسىڭىزداعى دوس نەمەسە جاتتىقتىرۋشى دا بولۋ مۇمكىن.
وزىڭىزدەن مىقتى ادامداردىن تاجىريبەسىن زەرتتەۋ ءۇشىن كۇنىنە 10 مينۋت جۇمساۋ كەرەك.
اپتا سايىن سپورت تۋرالى ارنايى ينتەرنەت-رەسۋرستاردى وقىپ وتىرىڭىز.
قىزىقتىراتىن تاقىرىپ بويىنشا كىتاپتار وقۋ كەرەك.
دەنساۋلىق
تەز ۇيىقتاۋ كەرەك بولسا
ۇيىقتار الدىندا ىشىمدىك ىشپەۋ كەرەك. ۇيقىعا 1 ساعات الدىندا شوپتىك شاي ءىشىڭىز.
ۇيقىعا 2 ساعات الدىندا جاتتىعۋ ىستەڭىز.
كۇندە ءبىر ۋاقىتتا جاتۋ كەرەك.
دەمالىستار مەن مەرايداردا ءبىر ۋاقىتتا تۇرىڭىز.
كوفەيىن بار سۋسىنداردى ۇيقى الدىندا ىشپەۋ كەرەك.
ۇيىقتار الدىندا جاقسى ءنارسى جايىندا ويلاڭىز.
ەگەر دە دۇرىس تاماقتانعىڭىز كەلسە
تاماق ءىشۋدى الدىن الا جوسپارلاڭىز.
كۇندەلىكتى ءۇيدىن تاماعىن جەۋگە تىرىسىڭىز.
كۇننىڭ العاشقى بولىگىندە ءبىر جەمىس نە كوكونىس سالاتىن جەۋ كەرەك.
دايىن تەز دايىندالاتىن تاماق ساتىپ لاماڭىز.
رەستورانداعى تاماقتى ەكى ءبولىڭىز: ءبىرىن سول جەردە جەپ، ەكىنشىسىن ۇيگە الىپ كەتۋ كەرەك.
تۇسكە استى دوسىڭىزبەن، الدە ارىپتەسپەن ءبولىسىڭىز.
تەك دەنساۋلىققا پايدالى تاعامداردى ساتىپ الۋ كەرەك.
ەگەر دە دۇرىس سۋسىن ىشكىڭىز كەلسە
سۋعا ليمون نە لايمنىڭ بولشەگىن سالىپ ءىشۋ كەرەك.
گازدالعان سۋسىنداردى سۋعا اۋىستىرىڭىز.
سۋىق شوپتەن دايارلانعان شاي ءىشۋ كەرەك.
قانتى كوپ شىرىندارى، جاڭا جاسالعان شىرىندارعا اۋىستىرۋ كەرەك.
قانت پەن قايماقتان باس تارتۋ قاجەت.
زات الماسۋدى (مەتابوليزم) جىلدامداتۋ كەرەك بولسا
كۇنىنە بىرنەشە رەت كوك شاي ءىشۋ كەرەك.
تاڭەرتەن 10 مينۋتتىق جاتتىعۋ جاساۋ قاجەت.
ۇيقىدان تۇرعاننان كەيىنگى العاشقى جارتى ساعاتتا تاماقتانىڭىز.
تاماققا بۇرىش نە دارشىن قوسىڭىز.
مۇزى بار سۋىق سۋسىندار ءىشىڭىز.
el.kz