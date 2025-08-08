«ادامزاتتىڭ ابايى» رەسپۋبليكالىق اقىندار ايتىسىندا ماقسات اقانوۆ جەڭىمپاز اتاندى
سەمەي. KAZINFORM - اباي وبلىسىندا ابايدىڭ 180 جىلدىعىنا ارنالعان رەسپۋبليكالىق اقىندار ايتىسىنىڭ جەڭىمپازدارى بەلگىلى بولدى.
تاڭەرتەڭ باستالعان رەسپۋبليكالىق اقىندار ايتىسىندا وت ءتىلدى، وراق اۋىزدى 12 ايتىسكەر ۇلى اقىننىڭ مۇراسىنان، شىعارماشىلىعىنان ءسوز قوزعاپ، كوپتى ءتانتى ەتتى.
جىر دۇلدۇلدەرىنىڭ بايگەسىن بەلگىلى ايتىسكەر اقىن، پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى امانجول التايەۆ جۇرگىزدى. قازىلار القاسىنىڭ ءتوراعاسى - ق ر ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى ءجۇرسىن ەرمان.
مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرى، ق ر ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى ساۋىتبەك ابدراحمانوۆ، اقىن تولەگەن جانعاليەۆ، داۋلەتكەرەي كاپ ۇلى، سەرىك قاليەۆ، قالقامان سارين، ءماجىلىس دەپۋتاتتارى رينات زايىتوۆ پەن جاناربەك ءاشىمجان، ايتىسكەر اقىندار مەن جىرشى-تەرمەشىلەردىڭ حالىقارالىق وداعىنىڭ اباي وبلىسى فيليالىنىڭ ءتوراعاسى داۋلەت سمەتوۆ ايتىسقا قازىلىق ەتتى.
ايتىس قورىتىندىسى بويىنشا 3-ورىندى اسەم ەرەجە قىزى مەن جانسايا مۋسينا يەلەندى. ولاردىڭ ءارقايسىسىنا 1 ميلليون تەڭگەدەن بەرىلدى. ال 2-ورىنعا لايىق دەپ تانىلعان ايبەك قاليەۆ پەن مەيىربەك سۇلتانحان 1,5 ميلليون تەڭگەدەن قارجىلاي سىيلىق الدى. ءبىرىنشى ورىن العان رۇستەم قايىرتاي ۇلى 3 ميلليون تەڭگەنى قانجىعاسىنا بايلادى. ال باس جۇلدە مەن «Chery Tigo 2 pro» ماركالى اۆتوكولىكتى باسەكەلەستەرىنەن وزا شاپقان قاراعاندىلىق ماقسات اقانوۆ جەڭىپ الدى. ءسوز بۇيداسىن ۇستاعان باسقا دا اقىندارعا 500 مىڭ تەڭگەدەن بەرىلدى. وبلىس اكىمىنىڭ اتىنداعى ارنايى جۇلدە مۇحتار نيازوۆقا بۇيىردى.
ايماق باسشىسى بەرىك ءۋالي اباي تويىنا وراي ۇيىمداستىرىلعان رەسپۋبليكالىق ايتىسقا تورەلىك ەتكەن قازىلار القاسىنىڭ ءارقايسىنا ارنايى جاساتىلعان اباي شاپانى مەن تاقياسىن جانە شىمكەنت قالاسىنداعى فابريكادان شىققان مەرەيتويلىق كىلەمشەنى تارتۋ ەتتى.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن ابايدىڭ 180 جىلدىعىنا وراي سەمەيدە رەسپۋبليكالىق اقىندار ايتىسى ءوتىپ جاتقانى جايلى جازعانبىز.
اۆتور
تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى