ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    ادامزات تاريحىنىڭ كەيبىر قىزىقتى دەرەكتەرى

    استانا. قازاقپارات - سوڭعى 100 جىلدا ادامداردىڭ دەنە سالماعى %50 - عا ارتىپ، بويى 10 س م- گە بيىكتەدى. 

    Францияның табиғат тарихы мұражайынан 600 еуроның заттары ұрланды
    Фото: report.az

    - كولۋمبيا امەريكانى العاش اشقاندا، بۇل ولكەدە 90 ميلليونعا جۋىق ۇندىستەر نەمەسە سول كەزدەگى الەم حالقىنىڭ ۇشتەن ءبىر بولىگى تۇرىپتى.  ال ەتنوگرافتاردىڭ ەسەپتەۋىنشە، XVI عاسىردا وڭتۇستىك جانە سولتۇستىك امەريكادا 130-160 ميلليون ءۇندىس بولعان.  1926 -جىلعى ساناق بويىنشا قوس امەريكادا بار جوعى 7 ميلليون ءۇندىس قالىپتى. د. ستەننارد 1992 -جىلى شىققان «امەريكاندىق حولوكوست» كىتابىندا «4 عاسىر ىشىندە 100 ميلليون ءۇندىس قىرىلدى» دەپ جازدى.
    - قۇل ساۋداسى ەۋروپانى دا اينالىپ وتپەگەن . 1530 - 1780 -جىلدار ارالىعىندا سولتۇستىك افريكاعا ميلليوننان استام ەۋروپالىقتار ساتىلدى.

    - استەكتەر جىل سايىن 250,000 ادامدى، نەمەسە حالىقتىڭ %1 قۇرباندىققا شالاتىن. استەكتەر  1300-1521 -جىلدار ارالىعىندا ورتالىق مەكسيكادا ءومىر سۇرگەن مەزوامەريكالىق وركەنيەت وكىلدەرى.

    -1891 -جىلى وگايو شتاتىندا العاش رەت جول اپاتى تىركەلدى. 
    - ءبىز ءومىر ءسۇرىپ وتىرعان بۇل كەزەڭ ادامزات تاريحىنداعى ەڭ بەيبىت كەزەڭ بولىپ سانالادى.
    - دۇنيەجۇزى تاريحىندا ەڭ قاتتى شىققان دىبىس 1883 -جىلى قاراقاتاۋ جانارتاۋى اتقىلاعاندا ەستىلىپتى. ول دىبىس 4800 ك م قاشىقتىققا دەيىن ەستىلدى.
    - تەمەكىگە قارسى العاشقى ناۋقاندى گيتلەر ۇيىمداستىرعان.
    - كوگىلدىر فوندا 13 كولدەنەڭ جولاق پەن 50 بەس بۇرىشتى جۇلدىزدان تۇراتىن امەريكاندىق تۋدىڭ ديزاينىن 17 جاستاعى وقۋشى روبەرت حەف ويلاپ تاپتى، ول ءۇشىن ونىڭ -4 دەگەن باعاسىن 5 بولدىرىپ جوندەپتى.
    - ادامزات ءبىزدىڭ عالامشارىمىزدا 200000 جىلدان بەرى ءومىر سۇرگەنىمەن، ادامزات تاريحىنىڭ 6000 جىلدان بەرگىسى عانا بولجانادى، دەمەك ءبىز ادامزات تاريحىنىڭ %97  ىن بىلمەيمىز. 

    - ريم پاپاسى گريگوريي IX مىسىقتاردى زۇلىم رۋحتار دەپ جاريالاۋ ارقىلى بۇكىل ەۋروپادا مىسىقتى جويدى. سونىڭ سالدارىنان تىشقان كوبەيىپ، جۇقپالى اۋرۋلاردان 100 ميلليون ادام قىرىلىپ قالعان. 
    - ادامزات تاريحىنىڭ بىزگە بەلگىلى بولعان 6000 جىلىنىڭ تەك 230 جىلىندا عانا ەشقانداي سوعىس بولعان ەمەس.

    امانتاي تويشىباي ۇلى

    الەم
