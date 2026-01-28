ادامنىڭ جەكە باسىنا تيىسپەۋ، «ميراندا ەرەجەسى» بەكىتىلدى - كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا
استانا. KAZINFORM - ادامنىڭ جەكە باسىنا تيىسپەۋ، «ميراندا ەرەجەسى» بەكىتىلدى. بۇل تۋرالى بۇگىن كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ كەزەكتى وتىرىسىندا كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى باقىت نۇرمۇحانوۆ ءمالىم ەتتى.
- وزىق كونستيتۋتسيالىق تاجىريبەگە سۇيەنە وتىرىپ، جەكە تۇلعا مىندەتتەرىنىڭ وزەگىن ناقتىلايدى. ءومىر ءسۇرۋ قۇقىعىنىڭ ابسوليۋتتىلىگى، ادامعا باعدارلانۋ، ونىڭ جەكە باسىنا تيىسپەۋ، «ميراندا ەرەجەسى» بەكىتىلدى. سيفرلىق داۋىردە دەربەس دەرەكتەردى قورعاۋ، تۇلعانىڭ ار-نامىسى مەن ءقادىر قاسيەتىن قۇرمەتتەۋ، الەۋمەتتىك قۇقىقتار كۇشەيتىلدى. قۇقىقتىق ايقىندىق قاعيداتى زاڭناما جۇيەسىنە ارقاۋ بولىپ قالا بەرمەك، - دەدى باقىت نۇرمۇحانوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا كونستيتۋتسيانىڭ 7-بولىمىندەگى سوت تورەلىگىنىڭ قاعيداتى رەتىندە قاراستىرىلعان كەيبىر ەرەجەلەر وسى بولىمگە ادام قۇقىقتارىن قورعاۋ كەپىلدىگى رەتىندە اۋىستىرىلىپ، دەربەس باپتا بىرىكتىرىلگەنىن ايتتى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بۇگىن كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ (كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا) ءتورتىنشى وتىرىسى ءوتتى.
