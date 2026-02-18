ادام قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىل وتاردا جاعى سىنعان ساربازعا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM - ادامنىڭ قادىر-قاسيەتىن تاپتاۋعا ەشكىمنىڭ قۇقىعى جوق. بۇل تۋرالى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى ادام قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىل ارتۋر لاستايەۆ مالىمدەدى.
رەسمي ساۋالىمىزعا بەرگەن جاۋابىندا ول وتارداعى اسكەري بولىمدە بولعان قۇقىقبۇزۋشىلىققا توقتالدى.
- ادامنىڭ قادىر-قاسيەتىنە قول سۇعۋعا بولمايدى. بۇل ق ر كونستيتۋتسياسىندا بەكىتىلگەن، سونداي-اق ازاماتتىق جانە ساياسي قۇقىقتار تۋرالى حالىقارالىق پاكتىدە جازىلعان. ال اتالعان جاعدايعا قاتىستى ايتار بولساق، تەك سوت قانا قۇقىقتىق باعا بەرە الادى. ءبىز سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ ساپالى ءوتىپ، ءادىل سوت شەشىمى قابىلدانادى دەپ ۇمىتتەنەمىز، - دەدى ومبۋدسمەن.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن وقيعانىڭ ءمان جايىن تولىق جازعانبىز. زارداپ شەككەن ساربازدىڭ تۋىستارى تاراتقان اقپاراتقا ساي، ونى سەرجانت تەمىرمەن ۇرىپ، جاعىن سىندىرعان. الايدا سەرجانتتىڭ ءوزى مۇنى جوققا شىعارىپ، جاراقات العان سارباز ءوزى سەكىلدى قاتارداعى جاۋىنگەرمەن توبەلەسكەنىن ايتقان ەدى. ال ق ر قارۋلى كۇشتەرى اسكەري پوليتسياسى باس باسقارماسى اسكەري قىزمەتشىگە قاتىستى كۇش قولدانۋ فاكتىسى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالعانىن مالىمدەگەن بولاتىن.
سونىمەن قاتار، بۇعان دەيىن وتارداعى اسكەري بولىمدە جاعى سىنعان ساربازدىڭ جاعدايى تۋرالى جازعانبىز.