اعزاسىن دونورلىققا بەرگىسى كەلەتىندەر نەدەن قورقادى
استانا. KAZINFORM - قازىرگى كەزدە قوعامدا eGov پورتالىندا اعزا دونورلىعىنا كەلىسىم بەرگەن ادام اۋىر جاعدايعا تاپ بولسا، دارىگەرلەر ونىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالۋعا بار كۇشىن سالمايدى دەگەن پىكىر بار.
رەسپۋبليكالىق ترانسپلانتولوگيا جانە جوعارى تەحنولوگيالىق مەديتسينالىق قىزمەتتەردى ۇيلەستىرۋ ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى ايدار سيتكازينوۆ بۇل پىكىرگە تۇسىنىكتەمە بەردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، پاتسيەنتتىڭ اعزا دونورلىعىنا قاتىستى شەشىمى تۋرالى اقپاراتتى مەديتسينالىق ۇيىم دا، باس دارىگەر دە، ەمدەۋشى دارىگەرلەر دە الدىن الا بىلمەيدى.
— پاتسيەنتتىڭ قايتىس بولعاننان كەيىن دونور بولۋعا كەلىسىم بەرىپ-بەرمەگەنىن مەديتسينالىق ۇيىم دا، باس دارىگەر دە، ستاتسيونار دارىگەرلەرى دە بىلمەيدى. مۇنداي مالىمەت تەك مي ءولىمى دياگنوزى قويىلعاننان كەيىن عانا بەلگىلى بولادى. دياگنوز كونسيليۋمدە راستالعاننان كەيىن عانا ءبىز رەسپۋبليكالىق ەلەكتروندى دەنساۋلىق ساقتاۋ ورتالىعىنا سۇراۋ جولداپ، ازاماتتىڭ كەلىسىم بەرگەنىن نەمەسە باس تارتقانىن انىقتايمىز، - دەدى ايدار سيتكازينوۆ.
ونىڭ سوزىنشە، ەگەر ازامات ءتىرى كەزىندە اعزا دونورلىعىنان باس تارتسا، دونورلىق پروتسەسس مۇلدە باستالمايدى.
- بيىل وسىنداي ءۇش جاعداي بولدى. ازامات ءتىرى كەزىندە باس تارتقاندىقتان، دونورلىق پروتسەسس توقتاتىلدى. ال ەگەر پاتسيەنت ءتىرى كەزىندە كەلىسىم بەرسە نەمەسە بۇل تۋرالى ەشقانداي شەشىم قالدىرماسا، قازىرگى ءتارتىپ بويىنشا مىندەتتى تۇردە تۋىستارىنىڭ كەلىسىمى سۇرالادى. ەگەر جاقىندارى قارسى بولسا، دونورلىق پروتسەسس جۇرگىزىلمەيدى، — دەدى ورتالىق باسشىسى.
سونىمەن قوسا، ايدار سيتكازينوۆ دەنساۋلىق ساقتاۋ كودەكسىندە تۋىستارىنىڭ مىندەتتى كەلىسىمىن الۋ تۋرالى تالاپ جوق ەكەنىن اتاپ ءوتتى. الايدا كودەكستى ىسكە اسىراتىن دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ قولدانىستاعى بۇيرىعىنا سايكەس، قازىر دارىگەرلەر ازامات ءتىرى كەزىندە كەلىسىم بەرگەننىڭ وزىندە ونىڭ جاقىندارىنىڭ رۇقساتىن سۇرايدى.
- قازىر ادام ءتىرى كەزىندە كەلىسىم بەرگەن جاعدايدا، تۋىستارىنىڭ رۇقساتىن سۇراماۋ ماسەلەسى قاراستىرىلىپ جاتىر. ءبىراق ازىرگە مۇنداي نورما كۇشىنە ەنگەن جوق. سوندىقتان ازامات ءتىرى كەزىندە دونورلىققا كەلىسىم بەرسە، بۇل تۋرالى جاقىندارىمەن الدىن الا سويلەسكەنى دۇرىس، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، تاجىريبەدە مارقۇمنىڭ كوزى تىرىسىندە ايتقان ەركى تۋىستارىنىڭ شەشىم قابىلداۋىنا اسەر ەتەدى. ماسەلەن، جۋىردا شىمكەنتتە قازا تاپقان 18 جاستاعى جىگىتتىڭ اپكەسى ونىڭ كوزى تىرىسىندە دونور بولۋعا كەلىسەتىنىن ايتقانىن بىلگەندىكتەن، اعزانى الۋعا رۇقسات بەرگەن.
سونىمەن قوسا، ول دارىگەرلەر مەن اۋرۋحانالار اعزا دونورلىعىنان قارجىلاي دا، باسقا جاعىنان دا پايدا كورمەيتىنىن باسا ايتتى. كەرىسىنشە، مۇنداي جاعدايلاردا مارقۇمنىڭ جاقىندارىمەن سويلەسۋ، قۇجاتتاردى راسىمدەۋ، تەكسەرۋ ورگاندارىنا ەسەپ بەرۋ سەكىلدى قوسىمشا جاۋاپكەرشىلىك تۋىندايدى.
- دارىگەرلەردىڭ باستى مىندەتى - ناۋقاستىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالۋ. سوندىقتان ادامنىڭ اعزا دونورلىعىنا كەلىسىم بەرىپ-بەرمەگەنى مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋگە ەشقانداي اسەر ەتپەيدى، - دەپ تۇيىندەدى ايدار سيتكازينوۆ.