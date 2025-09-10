اعزا اۋىستىرۋ ادام ءومىرىن قانشالىقتى ۇزارتا الادى؟
BBC مالىمەتىنشە، تەوريا بويىنشا ادام ءومىرىنىڭ شەگى - 120-125 جىل. اعزا اۋىستىرۋ ءومىردى ەداۋىر ۇزارتسا دا، ەڭ دامىعان تەحنولوگيالار دا ونى شەكسىز ەتپەيدى. بۇل تۋرالى ەدينبۋرگ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ روزلين ينستيتۋتى مەن كورولدىك ۆەتەرينارلىق زەرتتەۋلەر مەكتەبىنىڭ يممۋنولوگيا ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى نيل ماببوتت BBC-گە بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.
مامانداردىڭ سوزىنشە، بۇگىنگى كۇنى بۇيرەك، باۋىر نەمەسە جۇرەك ترانسپلانتاتسياسى ميلليونداعان ادامداردىڭ ءومىرىن ساقتاپ وتىر. جاڭا اعزا ونداعان جىلدار بويى قىزمەت ەتە الادى، اسىرەسە ولار باستاپقىدا ساۋ بولسا جانە پاتسيەنتتەر دارىگەردىڭ نۇسقاۋلارىن قاتاڭ ورىنداسا. دەگەنمەن، كەز كەلگەن ترانسپلانتاتسيانىڭ ءوز تاۋەكەلى بار: وپەراتسيا كۇردەلى، ال يممۋنيتەتتى باساتىن پرەپاراتتار ينفەكسيالارعا توزىمدىلىكتى تومەندەتەدى.
قازىرگى زەرتتەۋشىلەر «يدەال» اعزا جاساۋ جولدارىن ىزدەپ جاتىر. ول ءۇشىن گەنەتيكالىق موديفيكاتسيالانعان شوشقالاردان الىنعان مۇشەلەر نەمەسە ادام ستۆولدىق جاسۋشالارىنان وسىرىلگەن تىندەر قولدانىلادى.
«ءبىرىنشى تاجىريبەلەر جۇرگىزىلدى، الايدا شوشقادان الىنعان مۇشەلەر پاتسيەنتتەرگە تەك قىسقا ۋاقىت بويى قىزمەت ەتتى. تولىق فۋنكتسيونالدى جاساندى مۇشەلەر ءالى دە بولاشاق ماقسات بولىپ وتىر»، - دەيدى ماببوت.
عالىم اتاپ وتكەندەي، ءتىپتى ادامدار اعزالارىن ۇنەمى اۋىستىرىپ وتىرسا دا، اعزانىڭ جالپى قارتايۋ پروتسەسى توقتامايدى. جاس ۇلعايعان سايىن ادام ينفەكتسيادان، جاراقاتتان جانە سترەستەن زارداپ شەگەدى.