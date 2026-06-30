ماعزۇم مىرزاعاليەۆ: قازاقستان ا ق ش ينۆەستيتسياسى ءۇشىن نەگىزگى الاڭعا اينالۋعا دايىن
استانا. KAZINFORM - قازاقستان جاساندى ينتەللەكت، ەنەرگەتيكا جانە ستراتەگيالىق ماڭىزدى پايدالى قازبالار سالاسىندا ا ق ش- پەن ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋدى كوزدەپ وتىر.
بۇل تۋرالى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى ماعزۇم مىرزاعاليەۆ ايتتى.
ماعزۇم مىرزاعاليەۆتىڭ ايتۋىنشا، ەكى ەل اراسىنداعى ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق تۇراقتى تۇردە نىعايىپ كەلەدى.
- تەك وتكەن جىلدىڭ وزىندە C5+1 سامميتى اياسىندا جالپى قۇنى 17,2 ميلليارد ا ق ش دوللارىن قۇرايتىن كوممەرتسيالىق كەلىسىمدەرگە قول قويىلدى، - دەدى پرەزيدەنت كەڭەسشىسى استانادا وتكەن «قازاقستان -امەريكا» دوڭگەلەك ۇستەلى بارىسىندا.
ول قازاقستان امەريكالىق سەرىكتەستەرمەن ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋ ءۇشىن ءبىرقاتار پەرسپەكتيۆالى باعىتتى قاراستىرىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىز ستراتەگيالىق ماڭىزدى پايدالى قازبالار، سيفرلىق تەحنولوگيالار، جوعارى تەحنولوگيالىق ءوندىرىس، جاساندى ينتەللەكت، ەنەرگەتيكا جانە ينفراقۇرىلىم سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋگە زور مۇمكىندىك كورىپ وتىرمىز، - دەدى ماعزۇم مىرزاعاليەۆ.
پرەزيدەنت كەڭەسشىسىنىڭ سوزىنشە، ورتالىق ازياداعى ەڭ ءىرى ەكونوميكا رەتىندە قازاقستان امەريكالىق ينۆەستيتسيالاردى تارتۋ جانە ا ق ش بيزنەسىنىڭ وڭىردەگى قاتىسۋىن كەڭەيتۋ ءۇشىن بارلىق مۇمكىندىككە يە.
- ەكونوميكالىق رەفورمالاردى جالعاستىرۋعا، اشىقتىقتى قامتاماسىز ەتۋگە جانە ينۆەستورلارعا قولايلى ساياسات جۇرگىزۋگە دەگەن ۇستانىمىمىز كومپانيالارعا قازاقستاندا ينۆەستيتسيا سالىپ، دامىپ، ۇزاق مەرزىمدى سەرىكتەستىك ورناتۋعا سەنىم بەرەدى، - دەپ تۇيىندەدى ماعزۇم مىرزاعاليەۆ.
بۇعكن دەيىن سەرىك جۇمانعارين امەريكالىق بيزنەس ءۇشىن پەرسپەكتيۆالى سالالاردى اتاعان ەدى.