KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ماعزۇم مىرزاعاليەۆ: قازاقستان ا ق ش ينۆەستيتسياسى ءۇشىن نەگىزگى الاڭعا اينالۋعا دايىن

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان جاساندى ينتەللەكت، ەنەرگەتيكا جانە ستراتەگيالىق ماڭىزدى پايدالى قازبالار سالاسىندا ا ق ش- پەن ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋدى كوزدەپ وتىر.

    Магзум Мирзагалиев
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    بۇل تۋرالى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى ماعزۇم مىرزاعاليەۆ ايتتى.

    ماعزۇم مىرزاعاليەۆتىڭ ايتۋىنشا، ەكى ەل اراسىنداعى ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق تۇراقتى تۇردە نىعايىپ كەلەدى.

    - تەك وتكەن جىلدىڭ وزىندە C5+1 سامميتى اياسىندا جالپى قۇنى 17,2 ميلليارد ا ق ش دوللارىن قۇرايتىن كوممەرتسيالىق كەلىسىمدەرگە قول قويىلدى، - دەدى پرەزيدەنت كەڭەسشىسى استانادا وتكەن «قازاقستان -امەريكا» دوڭگەلەك ۇستەلى بارىسىندا.

    ول قازاقستان امەريكالىق سەرىكتەستەرمەن ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋ ءۇشىن ءبىرقاتار پەرسپەكتيۆالى باعىتتى قاراستىرىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.

    - ءبىز ستراتەگيالىق ماڭىزدى پايدالى قازبالار، سيفرلىق تەحنولوگيالار، جوعارى تەحنولوگيالىق ءوندىرىس، جاساندى ينتەللەكت، ەنەرگەتيكا جانە ينفراقۇرىلىم سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋگە زور مۇمكىندىك كورىپ وتىرمىز، - دەدى ماعزۇم مىرزاعاليەۆ.

    پرەزيدەنت كەڭەسشىسىنىڭ سوزىنشە، ورتالىق ازياداعى ەڭ ءىرى ەكونوميكا رەتىندە قازاقستان امەريكالىق ينۆەستيتسيالاردى تارتۋ جانە ا ق ش بيزنەسىنىڭ وڭىردەگى قاتىسۋىن كەڭەيتۋ ءۇشىن بارلىق مۇمكىندىككە يە.

    - ەكونوميكالىق رەفورمالاردى جالعاستىرۋعا، اشىقتىقتى قامتاماسىز ەتۋگە جانە ينۆەستورلارعا قولايلى ساياسات جۇرگىزۋگە دەگەن ۇستانىمىمىز كومپانيالارعا قازاقستاندا ينۆەستيتسيا سالىپ، دامىپ، ۇزاق مەرزىمدى سەرىكتەستىك ورناتۋعا سەنىم بەرەدى، - دەپ تۇيىندەدى ماعزۇم مىرزاعاليەۆ.

    بۇعكن دەيىن سەرىك جۇمانعارين امەريكالىق بيزنەس ءۇشىن پەرسپەكتيۆالى سالالاردى اتاعان ەدى.

    بيلىك جانە ساياسات ىقپالداستىق
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور