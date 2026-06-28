ماڭعىستاۋعا ساياحات قانشا تۇرادى: اقتاۋداعى دەمالىس، قوناق ءۇي جانە كورىكتى جەرلەر
اقتاۋ. KAZINFORM - ماڭعىستاۋعا ساياحاتتاۋدى جوسپارلاعان تۋريستەردى كاسپيي جاعاسىنداعى دەمالىس، ەرەكشە تابيعي لاندشافتتار، كونە تاريحي ورىندار مەن ۇلتتىق مادەنيەتپەن تانىسۋ مۇمكىندىگى كۇتەدى. ماڭعىستاۋ وبلىسى بۇگىندە قازاقستانداعى ەڭ تانىمال تۋريستىك باعىتتاردىڭ بىرىنە اينالىپ كەلەدى.
اقتاۋعا استانا مەن الماتى قالالارىنان اۋە قاتىناسى ارقىلى جەتۋگە بولادى. ۇشۋ ۋاقىتى — شامامەن 2,5-3 ساعات. اۋە بيلەتىنىڭ باعاسى ماۋسىمعا جانە سۇرانىسقا قاراي وزگەرىپ وتىرادى. ورتا ەسەپپەن ءبىر باعىتتاعى بيلەت قۇنى 45-50 مىڭ تەڭگەدەن باستالادى.
قالاعا كەلگەن تۋريستەر ەڭ الدىمەن كاسپيي تەڭىزىنىڭ جاعالاۋىنا ات باسىن بۇرادى. اقتاۋدا زاماناۋي جاعاجايلار، دەمالىس ورىندارى مەن سەرۋەندەۋگە ارنالعان جاعالاۋ ايماقتارى بار. جاز مەزگىلىندە مۇندا كۇنگە قىزدىرىنىپ، تەڭىزگە شومىلىپ، سۋ اتتراكسيوندارىن تاماشالاۋعا مۇمكىندىك مول. سونىمەن قاتار جاعالاۋ بويىنداعى ءدامحانالار مەن مەيرامحانالاردا جەرگىلىكتى تاعامداردان ءدام تاتۋعا بولادى.
اقتاۋدا دەمالىس ءۇشىن ءتۇرلى ساناتتاعى قوناق ۇيلەر مەن ورنالاستىرۋ ورىندارى ۇسىنىلادى. قالا مەن وبلىس اۋماعىندا 100-دەن استام تۋريستىك ورنالاستىرۋ نىسانى جۇمىس ىستەيدى.
ولاردىڭ قاتارىندا حالىقارالىق جانە وتاندىق قوناق ءۇي برەندتەرى، جايلى دەمالىس ورىندارى مەن زاماناۋي گلەمپينگتەر بار. قوناق ءۇي باعاسى قىزمەت كورسەتۋ دەڭگەيىنە قاراي وزگەرەدى: ورتاشا ەسەپپەن تاۋلىكتىك قۇنى 30 مىڭ تەڭگەدەن باستالىپ، جوعارى ساناتتاعى ورىنداردا 200 مىڭ تەڭگەدەن اسۋى مۇمكىن.
اقتاۋعا كەلگەن ساياحاتشىلار تەك تەڭىز جاعالاۋىمەن شەكتەلمەي، ماڭعىستاۋدىڭ تابيعي عاجايىپتارىن ارالاي الادى.
تۋريستەر اراسىندا ەرەكشە سۇرانىسقا يە باعىتتاردىڭ ءبىرى — بوزجىرا شاتقالى. اق بورلى جارتاستار مەن ەرەكشە ءپىشىندى تاۋلارىمەن تانىمال بۇل مەكەن ءوڭىردىڭ باستى سيمۆولدارىنىڭ بىرىنە اينالعان.
سونداي- اق ساياحاتشىلار قىزىلكۇپ القابىن، بوقتى تاۋىن، ايراقتى - شوماناي تاۋلارىن، تورىش شاتقالىنداعى شار ءتارىزدى تاستار القابىن جانە شەرقالا تاۋىن تاماشالاي الادى.
بۇل ورىندار تابيعاتتى سۇيەتىندەر مەن فوتو ساياحاتقا قىزىعاتىن تۋريستەر ءۇشىن ەرەكشە اسەر سىيلايدى.
ماڭعىستاۋعا كەلگەن قوناقتار ءوڭىردىڭ رۋحاني مۇراسىمەن دە تانىسا الادى. بەكەت اتا، شوپان اتا، قارامان اتا، سۇلتان - ءۇپى جانە شاقپاق اتا جەراستى مەشىتتەرى - تاريحي ءارى قاسيەتتى ورىنداردىڭ قاتارىندا.
تۋريستەرگە ىڭعايلى بولۋ ءۇشىن وبلىستا 248 تۋريستىك مارشرۋت ازىرلەنگەن. باعىتتار تابيعي كورىكتى جەرلەردى، تاريحي ەسكەرتكىشتەردى جانە ساكرالدى ورىنداردى قامتيدى.
سونىمەن قاتار وڭىردە 22 تۋروپەراتور جۇمىس ىستەپ، ءبىر كۇندىك جانە بىرنەشە كۇنگە ارنالعان تانىمدىق، ەكولوگيالىق جانە زيارات باعىتىنداعى ساپارلاردى ۇيىمداستىرادى.
ماڭعىستاۋعا بىرنەشە كۇنگە ساياحاتتاۋدى جوسپارلاعان ءتۋريستىڭ شىعىنى تاڭدالعان باعىت پەن دەمالىس فورماتىنا بايلانىستى بولادى. ورتا ەسەپپەن ءبىر ادامعا 3-4 كۇندىك ساپار ءۇشىن اۋە بيلەتى، قوناق ءۇي، تاماقتانۋ جانە ەكسكۋرسيالىق باعىتتاردى ەسەپتەگەندە شامامەن 250-350 مىڭ تەڭگە كولەمىندە قاراجات قاجەت بولۋى مۇمكىن.
ەگەر تۋريست تەك اقتاۋ قالاسىندا دەمالىپ، كاسپيي جاعالاۋىندا ۋاقىت وتكىزۋدى جوسپارلاسا، شىعىن كولەمى ازىراق بولادى.
ال بوزجىرا شاتقالى، شەرقالا تاۋى، تورىش القابى سياقتى تابيعي نىساندارعا ەكسكۋرسيا قوسىلعان جاعدايدا كولىك پەن گيد قىزمەتىنە قوسىمشا قاراجات قاجەت.
بۇعان دەيىن اقمولا وبلىسىندا تۋريستىك ماۋسىم رەسمي تۇردە اشىلعان بولاتىن.