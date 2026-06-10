اۋعانستاننىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتكەرلەرىنە سمارتفون پايدالانۋعا تىيىم سالىندى
استانا. قازاقپارات - Afghanistan International ۇيىمى العان قۇجاتقا سايكەس، تاليبان كوسەمى حيباتۋللا احۋندزادا توپ مۇشەلەرى مەن مەملەكەتتىك قىزمەتكەرلەر اراسىندا سمارتفون پايدالانۋعا تىيىم سالۋ تۋرالى اۋىزشا بۇيرىق بەردى.
قۇجاتتا بۇيرىقتى بۇزۋشىلار قىلمىسكەر رەتىندە سيپاتتالادى جانە ولاردى اسكەري سوتتا قۋدالاۋ مۇمكىندىگى ەسكەرتىلەدى.
اسكەري سوت قىزمەتكەرلەرى بۇيرىقتىڭ تولىق ورىندالۋىن قامتاماسىز ەتۋگە جانە ونىڭ ورىندالۋىنا قاتىستى تاليبان باسشىلىعىنا كەپىلدىك بەرۋگە مىندەتتى.
سونىمەن قاتار، باقىلاۋداعى ءاربىر ادامنىڭ اتى-ءجونى، لاۋازىمى، ورنالاسقان جەرى جانە ۇيالى تەلەفون ءنومىرى جازىلعان ارنايى باقىلاۋ ءتىزىمى جاسالدى.
بۇيرىقتى تاليبان ادىلەت مينيسترلىگى ەل بويىنشا سەگىز ايماقتا تاليبان جوعارعى سوتىنىڭ اسكەري قولباسشىلىعىمەن جۇمىس ىستەيتىن اسكەري سوتتاردىڭ باسشىلارىنا جەتكىزدى. وسى ايماقتارداعى پوليتسيا كومانديرلەرى مەن بارلاۋ قىزمەتىنىڭ جەتەكشىلەرى دە ديرەكتيۆا تۋرالى حاباردار ەتىلدى.
2025 -جىلى حيباتۋللا احۋندزادا تاليبان مۇشەلەرىن سمارتفون پايدالانۋدى ازايتۋعا شاقىردى.
ال وتكەن اپتادا تاليبان ۇكىمەتىنىڭ ءبىلىم مينيسترلىگى وقۋشىلارعا مەكتەپتەر مەن ءدىني سەميناريالارعا تەلەفون اكەلۋگە تىيىم سالاتىن ديرەكتيۆا شىعاردى.
بۇعان دەيىن «تاليبان» قوزعالىسى اۋعان ۋنيۆەرسيتەتتەرىندە ايەل جازعان كىتاپتاردى وقۋعا تىيىم سالعان بولاتىن.
سونداي-اق، تاليبان اۋعانستاننىڭ دامۋ ستراتەگياسىن بەكىتتى.