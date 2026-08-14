اۋعانستان تاراپىنان اتىلعان وقتان تاجىكستان ازاماتشاسى قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - جەرگىلىكتى ب ا ق حابارلاۋىنشا، تاجىكستان اۋعانستان بيلىگىنە رەسپۋبليكانىڭ اۋە كەڭىستىگىنىڭ بۇزىلۋىنا، جەرگىلىكتى تۇرعىن ۇيلەرگە زاقىم كەلتىرىلۋىنە جانە دارۆاز اۋدانىندا ءبىر بەيبىت تۇرعىننىڭ قازا تابۋىنا بايلانىستى نارازىلىق نوتاسىن جولدادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ دۋشانبەدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
وقيعا 13 -تامىزدا شامامەن ساعات 18:40- تا بولدى. جاسمينا ياتيمزودا سول كەزدە ۇيىندە شارۋاسىمەن اينالىسىپ جاتقان. تەرەزەدەن كىرگەن وق ونىڭ باۋىر تۇسىنا تيگەن.
تاجىكستان پرەزيدەنتى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، 2026 -جىلدىڭ 14- تامىزىندا تاڭەرتەڭ ەمومالي راحمون دارۆوز اۋدانىنىڭ توراعاسىمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى. پرەزيدەنت ايەلدىڭ وتباسىنا كوڭىل ايتتى.
پرەزيدەنت ونىڭ وتباسىنا ماتەريالدىق جانە مورالدىق قولداۋ كورسەتۋدى، سونداي-اق جاس بالاسىن تاربيەلەۋ پروتسەسىن باقىلاۋدى تاپسىردى. ءتيىستى ورگاندار وقيعاعا قاتىستى تەرگەۋ امالدارىن باستادى.
اۋعانستاننىڭ باداحشان پروۆينسياسىنىڭ شەكارالاس ايماقتارىندا، اسىرەسە تاجىكستاننىڭ دارۆاز وبلىسىمەن شەكارالاس اۋدانداردا سوڭعى كۇندەرى بولعان قارۋلى قاقتىعىستار رەسپۋبليكانىڭ شەكارالاس اۋماقتارىنىڭ قاۋىپسىزدىگىنە قاۋىپ ءتوندىرىپ، حالىقارالىق قۇقىق نورمالارىنىڭ بۇزىلۋىنا اكەلدى.
ەسكە سالساق، 29 -قاڭتاردا بەس اۋعان كونترابانداشىسى تاجىكستان شەكاراسىنان زاڭسىز ءوتتى، ونىڭ ۇشەۋىنىڭ كوزى جويىلدى.