اۋعانستاننىڭ ينكليۋزيۆتى دامۋى ايماقتاعى ۇزاق مەرزىمدى بەيبىتشىلىكتى قامتاماسىز ەتۋدىڭ كەپىلى - پرەزيدەنت
نيۋ- يورك. KAZINFORM - قازاقستان اۋعانستاننىڭ ينكليۋزيۆتى دامۋىن ايماقتاعى ۇزاق مەرزىمدى بەيبىتشىلىك پەن تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋدىڭ كەپىلى دەپ سانايدى. بۇل تۋرالى ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسى 80-سەسسياسىنىڭ جالپى دەباتىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- ەلىمىز ورنىقتى دامۋ ماقساتتارىن ۇلتتىق كۇن تارتىبىندەگى باسىمدىقتاردىڭ ءبىرى رەتىندە ايقىندادى. ونداعى مىندەتتەر مەملەكەتتىك جوسپارلاۋدا جانە بيۋدجەت جوباسىن ازىرلەگەندە ەسكەرىلەدى. ب ۇ ۇ باس حاتشىسى مەن ۇيىمعا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ قولداۋىنىڭ ارقاسىندا الماتىدا ب ۇ ۇ- نىڭ ورتالىق ازيا مەن اۋعانستان ءۇشىن ورنىقتى دامۋ ماقساتتارى جونىندەگى وڭىرلىك ورتالىعى اشىلدى. بۇگىندە ورتالىق ازيانىڭ بىرلىگى مەن ءوزارا سەنىمى جاڭاشا سيپات الىپ، ءوڭىر حالىقارالىق بەيبىتشىلىك پەن پروگرەستىڭ بەلسەندى قاتىسۋشىسىنا اينالدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت «ورتالىق ازيا بەستىگى» ىنتىماقتاستىعى نىعايىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- سول ارقىلى تاتۋ كورشىلىك دامۋعا دا، قاۋىپسىزدىكتى كۇشەيتۋگە دە وڭ سەپتىگىن تيگىزەتىنىن دالەلدەپ وتىر. سونىڭ ارقاسىندا ءبىزدىڭ ءوڭىر الەمدەگى نەگىزگى سەرىكتەستەرىمەن «ورتالىق ازيا پليۋس» فورماتىندا ديالوگ جۇرگىزە باستادى. قازاقستان اۋعانستاننىڭ ينكليۋزيۆتى دامۋىن ايماقتاعى ۇزاق مەرزىمدى بەيبىتشىلىك پەن تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋدىڭ كەپىلى دەپ سانايدى. ءبىز اۋعان حالقىنا گۋمانيتارلىق كومەك كورسەتىپ، ساۋدا، ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگى، ينفراقۇرىلىم جانە كولىك تاسىمالى سالالارىنداعى ىقپالداستىعىمىزدى جالعاستىرا بەرەمىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ جالپى دەپات بارىسىندا ب ۇ ۇ- نى جاڭعىرتۋدى كوزدەيتىن باتىل ارەكەت قاۋىپسىزدىك كەڭەسىن رەفورمالاۋدان باستالۋى تيىستىگىنە دە باسا نازار اۋدارتتى.