اۋعانستانمەن شەكارادا بولعان قارۋلى قاقتىعىستا ەكى تاجىكستاندىق شەكاراشى قازا تاپتى
استانا. قازاقپارات - 24 -جەلتوقساندا تاجىك- اۋعان شەكاراسىندا بولعان قارۋلى قاقتىعىستا تاجىكستاننىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك مەملەكەتتىك كوميتەتىنىڭ (ۇ ق م ك) شەكارا اسكەرلەرىنىڭ ەكى اسكەري قىزمەتشىسى قازا تاپتى، دەپ حابارلادى «حوۆار» اقپارات اگەنتتىگى.
ت ر ۇ ق م ك ءشا باسپا ءسوز ورتالىعىنىڭ مالىمەتىنشە، 2025 -جىلدىڭ 23 -جەلتوقسانىندا ساعات 23:30-دا حاتلون وبلىسىنىڭ شامسيددين شوحين اۋدانىنداعى «سارچاشما» شەكارا جاساعى №5 شەكارا بەكەتىنىڭ كۇزەت ايماعىندا لاڭكەستىك ۇيىمنىڭ ءۇش مۇشەسى اۋعانستاننان تاجىكستان اۋماعىنا مەملەكەتتىك شەكارانى بۇزىپ وتكەن.
ۋاقىتىلى جۇرگىزىلگەن جەدەل-ىزدەستىرۋ شارالارىنىڭ ناتيجەسىندە 24 -جەلتوقسان كۇنى ساعات 11:15-تە لاڭكەستەردىڭ ورنالاسقان جەرى انىقتالدى. ولار تاجىك شەكاراشىلارىنىڭ بەرىلۋ تۋرالى بۇيرىعىنا باعىنباي، قارۋلى قارسىلىق كورسەتكەن جانە شەكارا بەكەتتەرىنىڭ بىرىنە قارۋلى شابۋىل جاساماق بولعان.
اسكەري وپەراتسيا ناتيجەسىندە ءۇش لاڭكەس زالالسىزداندىرىلدى. وقيعا ورنىندا ءۇش م-16 مىلتىعى، كالاشنيكوۆ اۆتوماتى، دىبىس تۇنشىقتىرعىشى بار ءۇش شەتەلدىك تاپانشا، 10 گراناتا، تۇندە كورەتىن قۇرىلعى، جارىلعىش زاتتار جانە باسقا دا وق-دارىلەر تاركىلەندى.
- وكىنىشكە قاراي، قارۋلى قاقتىعىس جانە وسى لاڭكەستىك شابۋىلدىڭ الدىن الۋ كەزىندە تاجىكستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك مەملەكەتتىك كوميتەتى شەكارا اسكەرلەرىنىڭ ەكى اسكەري قىزمەتشىسى قازا تاپتى. ولار ناۆرۋزبەكوۆ زيرەحبون ناگزيبەكوۆيچ جانە كۋربانوۆ يسماتۋللو گۋلوموۆيچ، - دەپ حابارلادى باسپا ءسوز قىزمەتى.
ۆەدومستۆو بۇل سوڭعى ءبىر ايدا اۋعانستان مەن تاجىكستان اراسىنداعى ءۇشىنشى قارۋلى شابۋىل، لاڭكەستىك اكت جانە شەكارادان ءوتۋ وقيعاسى ەكەنىن، ونىڭ سالدارىنان بەيبىت تۇرعىندار مەن اسكەري قىزمەتكەرلەر قازا تاپقانىن قوسىپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن تاجىكستاننىڭ وڭتۇستىگىندە اۋعانستان اۋماعىنان جاسالعان قارۋلى شابۋىل سالدارىنان قىتايدىڭ ءۇش ازاماتى قازا تاپقانىن جازدىق.