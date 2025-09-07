اۋعانستاندا ۇيلەنۋ تويىنداعى ءبىرقاتار راسىمگە تىيىم سالىندى
استانا. KAZINFORM - اۋعانستانداعى «تاليبان» ۋاقىتشا ۇكىمەتىنىڭ جەتەكشىسى حايباتۋللا احۋندزادا «يسلامعا قايشى» دەپ سانالاتىن جانە وتباسىلارعا قارجىلىق اۋىرتپالىق اكەلەتىن ۇيلەنۋ تويىنداعى ءبىرقاتار راسىمدەرگە تىيىم سالۋ تۋرالى جارلىق شىعاردى، دەپ حابارلايدى Amu.tv.
«تاليبان» ۋاقىتشا ۇكىمەتىنىڭ ادىلەت مينيسترلىگى شىعارعان جارلىقتا قالىڭدىقتىڭ شامادان تىس قالىڭ مالىنا، ۇيلەنۋ تويىنا كەتەتىن شىعىندارعا، ۇيلەنۋ تويىنىڭ الدىنداعى جانە ودان كەيىنگى كەشتەرگە، سالتاناتتى داستارحاندارعا، اتاستىرۋ ءراسىمىن اتاپ وتۋگە، قالىڭدىق پەن كۇيەۋ جىگىتكە قىمبات سىيلىقتار بەرۋگە تىيىم سالىنادى.
قۇجاتتا كورسەتىلگەن نەگىزگى شەكتەۋلەر مىنالار:
- فاتيحا تويىنان (اتاستىرۋ ءراسىمىن اتاپ ءوتۋ)، سونىڭ ىشىندە «پايۆازيدەن» (فاتيحا جانە ۇيلەنۋ تويىنان كەيىنگى راسىمدەر) باس تارتۋ كەرەك.
— «داستمول حۋري» (ورامال بەرۋ ءراسىمى) تەك قالىڭدىق پەن كۇيەۋ جىگىتتىڭ اراسىندا عانا بولادى. ءدامحانالاردا مۇنداي شارالاردى وتكىزۋگە تىيىم سالىنادى.
— فاتيحا تويىنان كەيىن قالىڭدىق جىلىنا ءبىر رەتتەن ارتىق سىيلىق رەتىندە كيىم الا المايدى. كۇيەۋ جىگىتكە سىيلىق رەتىندە كيىم بەرۋگە تىيىم سالىنادى.
— ۇيلەنۋ تويى كۇيەۋ جىگىتتىڭ قارجىلىق مۇمكىندىكتەرىنە جانە ونىڭ تۇرعىلىقتى جەرىنە قاراي وتكىزىلۋى كەرەك. قالىڭدىقتىڭ وتباسى قىمبات ءدامحانالاردا وتكىزۋدى تالاپ ەتپەۋى كەرەك.
— تويلارعا مەملەكەتتىك كولىكتى پايدالانۋعا تىيىم سالىنادى.
— ۇيلەنۋ تويى كەزىندە كۇيەۋ جىگىتكە قالىڭدىقتىڭ ۇيىنە تاماق جىبەرۋگە، ال قالىڭدىقتىڭ وتباسىنا تاتتىلەر ءۇشىن اقشا الۋعا تىيىم سالىنادى.
— قالىڭدىقتى ۇزاتۋ كەزىندە قالىڭدىقتىڭ وتباسى اقشا تالاپ ەتە المايدى.
— جۇلدە رەتىندە اۆتوكولىكتەر نەمەسە باسقا دا قىمبات سىيلىقتار بەرىلەتىن جارىستارعا تىيىم سالىنادى.
— ۇيلەنۋ تويىندا اسپانعا وق اتۋ مەن قاۋىپتى كولىك جۇرگىزۋگە دە تىيىم سالىنادى.
— ۇيلەنۋ تويىنان كەيىن اقشا نەمەسە كيىم ايىرباستاۋعا تىيىم سالىنادى.
— «بادال» سالتىنا، ياعني جانۇيالار اراسىندا كەلىسپەۋشىلىكتەردى شەشۋ ءۇشىن قىز ايىرباستاۋعا تىيىم سالىنادى. جارلىقتا مۇنداي ادەت «جاقسى ناتيجە بەرمەيدى» دەلىنگەن.
— كۇيەۋ جىگىتتىڭ وتباسىنان «ۆالۆار» (قالىڭمال) جانە وسىعان ۇقساس قارجىلىق تالاپتارعا دا تىيىم سالىنادى.
سونداي- اق، جارلىقتا شىعىنداردى ازايتۋ ءۇشىن ۇيلەنۋ تويىن نەكە قيۋ راسىمىنەن كەيىن كوپ ۇزاماي وتكىزۋ كەرەكتىگى دە ايتىلعان.
— مۇنداي قادام اۋعانستانداعى ەكونوميكالىق داعدارىس اياسىندا جاسالىپ وتىر. داعدارىس سالدارىنان كوپتەگەن اۋعاندىق جاستاردىڭ نەكەگە تۇرۋى قيىنداپ بارادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
باسىلىم جۇمىسسىزدىقتىڭ جوعارى بولۋى، كەدەيلىكتىڭ ارتۋى جانە تالىپتەردىڭ ايەلدەرگە قاتىستى شەكتەۋلەرى - ورتا جانە جوعارى ءبىلىم الۋعا، سونداي-اق جۇمىس ىستەۋگە تىيىم سالۋ وتباسىلار اراسىنداعى نارازىلىقتى ارتتىرىپ جاتقانىن جازادى. تويلار الەۋمەتتىك ماسەلەلەردى ۋشىقتىرادى، دەيدى ادامدار.
ايتا كەتەيىك، تالىپتەر اۋعانستاندا بيلىككە كەلگەننەن كەيىن بىردەن ۇيلەنۋ تويلارىنا شەكتەۋلەر ەنگىزە باستادى. باستاپقى تىيىمدار جاندى مۋزىكا، الكوگولدى ىشىمدىكتەردى تۇتىنۋ، ەرلەر مەن ايەلدەردىڭ بىرگە بيلەۋىن جانە ءارتۇرلى جارىستار ۇيىمداستىرۋدى قامتىدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، اۋعانستاندا سوتتالعاندار مەن بورىشكەرلەرگە ءتولقۇجات بەرۋگە تىيىم سالىندى.